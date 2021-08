Breaking Bad, i retroscena dietro la scelta di Bryan Cranston come protagonista

È impossibile immaginare Breaking Bad senza Bryan Cranston nei panni di Walter White, ma non era così famoso quando la serie creata da Vince Gilligan è iniziata e AMC voleva un attore diverso per il ruolo.

Il Network avrebbe voluto Matthew Broderick o John Cusack ma alla fine la scelta è caduta su Cranston per volere di Gilligan.

Molto prima di interpretare il ruolo di Walter White (alias Heisenberg), Cranston si stava già facendo un nome come uno dei migliori attori che lavorassero in televisione. Nel frattempo, durante gli anni '90, Vince Gilligan era uno scrittore emergente che lavorava a The X-Files.



Durante un'intervista su WTF con Marc Maron, Gilligan ha ricordato come i due si siano incontrati per la prima volta proprio grazie a The X-Files.

Gilligan ha scritto l'episodio della sesta stagione intitolato "Drive", in cui Bryan Cranston ha interpretato un uomo in fuga dalla legge. L'esperienza di Gilligan con Cranston è stata chiaramente speciale.

"Non l'ho mai dimenticato", ha spiegato Gilligan. "Era meraviglioso in questo ruolo. Devi capire che abbiamo lavorato con molti grandi attori in 'X-Files', ma non ho mai avuto quell'eureka, l'esperienza di dire: 'Voglio lavorare di nuovo con questo ragazzo in futuro.'"



Qualche tempo dopo, Gilligan ha riscoperto Cranston grazie alle pubblicità di una nuova serie:



"E un anno e mezzo dopo che questo episodio è andato in onda, stavo vedendo la pubblicità su Fox di questo nuovo spettacolo chiamato 'Malcolm in the Middle.' E vedo questo ragazzo ben rasato che non ho riconosciuto e penso: "Quel ragazzo sembra familiare". E poi ho capito, 'oh mio Dio! Quello è il ragazzo del mio episodio "Drive" di "X-Files"'. E l'ho guardato e giuro che la mia prima reazione è stata 'Non sapevo che potesse essere divertente!' Perché lo avevo visto in un ruolo drammatico davvero intenso" ha detto Gillian.



Dato che Breaking Bad, specialmente nei primi episodi, conteneva un equilibrio unico di umorismo e dramma, questo potrebbe essere un motivo per cui Gilligan pensava che sarebbe stato adatto per il suo spettacolo.



Quando Gilligan ha presentato per la prima volta Breaking Bad ad AMC con Cranston come protagonista, i dirigenti sono rimasti sorpresi da questa scelta.



"C'era solo un attore per il ruolo, per quanto mi riguardava", ha ricordato Gilligan. "La gente di AMC... tutti lo conoscevano per 'Malcolm in the Middle.' E loro hanno detto: 'Sul serio?' E a loro merito, una volta che ho mostrato loro quell’episodio di X-Files, si sono posti la domanda opposto alla mia: “Questo questo attore può essere serio? Può essere drammatico? Pensavo che potesse essere solo divertente.'"



Cranston ha dimostrato più e più volte quanto possa essere versatile come attore. "Avevamo ancora tutti in testa l'immagine di Bryan che si radeva il corpo in Malcolm in the Middle. Eravamo tipo, 'Davvero? Non c'è nessun altro?' Ma Gilligan aveva già lavorato con Cranston, in un episodio di X-Files , e sapeva di avere le capacità per destreggiarsi tra le stranezze della parte" ha detto un ex dirigente di AMC a The Hollywood Reporter sulla loro riluttanza iniziale a scegliere Cranston.

"Avevamo bisogno di qualcuno che potesse essere drammatico e spaventoso ma che avesse un'umanità di fondo, qualcuno che quando sarebbe morto, il pubblico si sarebbe dispiaciuto per lui. Bryan era perfetto", ha concluso Gilligan.



Scoprite quali sono le 5 scene cult di Breaking Bad che non dimenticheremo mai e che fine hanno fatto i protagonisti di Breaking Bad nei nostri approfondimenti.