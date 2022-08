Breaking Bad, rivedremo mai Walt e Jessie? La risposta definitiva spezza il cuore!

Ormai Better Call Saul si è conclusa e come ci aveva promesso Vince Gilligan si è trasformata (lo era già) in un capolavoro. Negli ultimi episodi abbiamo assistito al ritorno di Walter White (Bryan Cranston) e Jessie Pinkman (Aaron Paul). Ora il secondo ci dà una risposta definitiva se rivedremo mai i personaggi di Breaking Bad.

È stato tale l’hype creato intorno a questo finale di serie, con Vince Gilligan che ha preteso il Nobel (anche a ragione) per l’ultimo episodio di Better Call Saul, che la puntata conclusiva ha fatto crashare AMC Plus: per ore diverse migliaia di utenti non hanno potuto accedervi. Raramente è successo nella storia delle piattaforme streaming, giusto di recente con Stranger Things. Ma ora è arrivato il momento di chiedersi se non stiamo salutando solo uno spinoff, ma l’intero universo narrativo di Breaking Bad.

Partiamo da una premessa, forse la più importante di tutte: Vince Gilligan è contrario agli universi troppo estesi, li ha addirittura definiti “da egoisti”. Quindi è chiaro che dopo aver portato avanti una serie che ha rivoluzionato il piccolo schermo e averle aggiunto un film sequel e uno spinoff prequel altrettanto capolavoro, può dirsi più che soddisfatto. Ora passerà ad altro e sappiamo già di cosa si tratta: una serie che mescolerà The Twilight Zone e X Files. Potete trovare qui i molti dettagli già svelati sul progetto.

Ma quella di Gilligan non era l’unica voce che volevamo sentire, visto che AMC potrebbe decidere di continuare il franchise. Cosa ne pensa invece un attore come Aaron Paul, tornato giusto in tempo per la fine? Ce lo dice tramite The Hollywood Reporter: “Tornare è stato un po' come riconnettersi con un amico molto familiare. Puoi stare lontano da quell'amico per un po' di tempo, ma quando torni in compagnia, è come se il tempo non fosse passato. Quindi è stato bello, amo Pinkman. Avrà sempre un posto speciale dentro di me, ma posso dire con sicurezza che è stata l'ultima volta che lo vedremo. Quindi è stato un bell'addio".

Quindi è vero, che il finale di Better Call Saul avrebbe cambiato tutto. Per voi è giusto così? Ditecelo nei commenti!