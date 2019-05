Breaking Bad: RJ Mitte non sarà nel film, ma immagina il futuro di Walter Jr.

RJ Mitte ha interpretato Walter Jr. in Breaking Bad, ma di recente l'attore ha confermato che non sarà nel cast del film evento incentrato sul personaggio di Jesse Pinkman (Aaron Paul). Ciononostante, l'interprete ha rivelato il futuro che ha immaginato per il suo drammatico personaggio.

Chi ha visto il finale della quinta stagione di Breaking Bad sa bene che Walter Jr, così come sua madre Skyler, è rimasto profondamente segnato dalla verità su suo padre e ha elaborato un sentimento di odio nei confronti del genitore sin dalla sera in cui Heisenberg rivelò di aver ucciso suo zio Hank, scappando con la piccola Holly al seguito.

Durante un'intervista, rilasciata ai microfoni di The Wrap, l'attore ha però elaborato un suo personale finale, sia per Breaking Bad che per il suo stesso personaggio. Leggiamolo:

"Walt sfugge alla cattura, Jesse torna da lui dopo la sparatoria, entrambi scompaiono per cinque anni mentre Walt Jr. vive con sua sorella nell'appartamento posto a protezione della DEA. In seguito Walt Jr. entra nella DEA per dare la caccia a suo padre. Assume un ruolo simile a quello che aveva Hank. Ho immaginato che provi a indagare su ciò che successe davvero a Hank, e poi si metta all'inseguimento di Jesse e Walt".

Si tratta di un finale interessante, ma che forse cozzerebbe leggermente con l'universo narrativo di Breaking Bad. Voi che ne pensate? Ricordiamo che il film, che uscirà su Netflix, avrà per protagonista Jesse Pinkman, ma al momento non sappiamo se Bryan Cranston sarà coinvolto nel progetto.