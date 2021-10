Breaking Bad, RJ Mitte voleva un destino diverso per Walt Jr.

Non sempre gli attori sono d’accordo con il destino dei personaggi da loro interpretati, è il caso di RJ Mitte che ha interpretato Walt Jr. in Breaking Bad per cinque stagioni. Mitte avrebbe voluto per Walt un destino molto, molto diverso.

Ci sono state molte morti memorabili in Breaking Bad ma tra le vite risparmiate dal danno collaterale dell'impero della metanfetamina di Walter White (Bryan Cranston) c'era anche quella di suo figlio, Walt Jr.. Il suo interprete, RJ Mitte, tuttavia desiderava che il figlio di White fosse "brutalmente assassinato”.



"Inizialmente, volevo che Walt Jr. avesse una buona scena di morte", ha detto Mitte a Entertainment Weekly. “Pensavo che mi avrebbero ucciso per un secondo. E ho pensato, 'Walt Jr. dovrebbe essere brutalmente assassinato. Praticamente bastonato e picchiato a morte. Sarebbe una buona scena per lui.' E poi ho capito che dal punto di vista finanziario non sarebbe stato un bene per me".



L’attore aveva in mente anche chi avrebbe ucciso il suo personaggio: "I cugini, ho pensato, 'C'è stata un'invasione a casa, qualcuno ha rapito la piccola e ha picchiato a morte Walt Jr. mentre Skyler non c'era.' Qualcosa di veramente brutto. Ero proprio come, 'Questo è ciò di cui avevamo bisogno', ma ho capito che non era ciò che sarebbe stato meglio per lo spettacolo."



Il creatore dello show, Vince Gilligan, ha rivelato che aveva davvero preso in considerazione l'idea di uccidere Walter White Jr. per un secondo:



"All'inizio l'ho proposto ai miei scrittori, ho avuto questa idea in cui Walter Jr. viene ucciso da questo ragazzo cattivo con cui Walt è in qualche modo in affari", ha ricordato. "E tutti i miei scrittori mi guardavano come se avessi completamente perso la testa e fossi la persona più orribile che sia mai esistita... Conosci il vecchio detto, 'Basta sei ubriaco, devi sederti.' I miei scrittori essenzialmente mi hanno detto che ero ubriaco".



Parlando del momento preferito di Mitte delle cinque stagioni dello show, l'attore ha spiegato che è stata una scena dal primo episodio, quando Walt Jr. viene deriso dai suoi compagni di classe mentre è fuori a comprare jeans con i suoi genitori, e poi Walt si vendica. "Penso che sia stato sicuramente un momento di crescita in cui l'universo parallelo della mia vita e la vita di Walt Jr. si sono fuse, e poi hanno consolidato tutto per me", ha detto Mitte, “Tutta quella piccola seconda metà di quella scena era improvvisata. Erano due frasi, ma ci sono pochissimi momenti nello show in cui abbiamo improvvisato, e quello è stato uno di quei momenti".

Sicuramente la morte di Walt Jr. avrebbe stravolto suo padre, che aveva creato il suo impero della droga proprio per garantire un futuro migliore alla sua famiglia. Voi che ne pensate, siete d'accordo con l'idea di Mitte di uccidere Walter Jr. oppure apprezzate il suo finale in Breaking Bad? Fatecelo sapere nei commenti!

