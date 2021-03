Breaking Bad, la scena dell'acido nella vasca è scientificamente accurata? Scopriamolo

Forse abbiamo imparato più chimica da Breaking Bad che al liceo, il protagonista Walter White infatti è un professore di chimica che dopo aver scoperto di avere un tumore, diventa un boss della droga. Le sue conoscenze scientifiche, non solo lo aiutano nella sua impresa di produzione di droga, ma lo fanno anche uscire dai guai molto spesso.

Anche se ciò che abbiamo visto in TV potrebbe non corrispondere alla vita reale, Breaking Bad ha sicuramente fatto la sua parte per incuriosirci e farci interessare alla chimica. Altri signori del crimine potrebbero semplicemente sparare per risolvere i loro problemi, ma invece Walt usa non solo la sua comprensione della chimica, ma anche della fisica, tossicologia e biochimica per smaltire i corpi e cancellare prove schiaccianti che lo inchioderebbero immediatamente.



L'acido fluoridrico è stato spesso utilizzato per coprire gli omicidi in cui Walter White (Bryan Cranston) e Jesse Pinkman (Aaron Paul) erano coinvolti. La coppia si è spesso trovata in situazioni difficili durante la costruzione del loro impero di metanfetamine e grazie alla conoscenza scientifica di Walt, sono riusciti a trovare delle soluzioni.

Emilio Koyama (John Koyama) è apparso solo in due episodi di Breaking Bad ma la sua morte è stata memorabile, oltre che la prima che ha richiesto a Walt di ingegnarsi per sbarazzarsi del suo corpo.

Dopo che Emilio fu arrestato, lui e suo cugino, Krazy-8, inseguirono Walt e Jesse per avere la loro formula della metanfetamina e mentre si trovava nel camper di Walt, quest’ultimo lo fece esplodere uccidendo Emilio con il gas fosfina. A quel punto Walt suggerì di usare l'acido fluoridrico per sbarazzarsi del loro "problema".

Walter dice a Jesse di comprare un grande bidone di plastica in modo che possano sciogliere il corpo in acido fluoridrico che è capace di dissolvere il vetro ma non danneggerà la plastica. Non ascoltando i consigli di Walt, Jesse mette il defunto Emilio e l'acido in una vasca da bagno.

In una scena raccapricciante, Jesse aggiunge acido fluoridrico per sciogliere il corpo e non avendo usato un contenitore di plastica i resti di un corpo parzialmente dissolto e della vasca da bagno si schiantano al piano di sotto.

Questa scena storica di Breaking Bad non è scientificamente accurata, il programma televisivo di divulgazione scientifica Mythbusters ha testato questo metodo sulla carne di maiale nel 2013 e ha stabilito che, sebbene l'acido fluoridrico abbia aiutato a sciogliere un po' il corpo, non lo ha fatto diventare liquido come mostrato nell'episodio.



Il team di "Mythbusters" ha anche dimostrato che l'acido non avrebbe potuto nemmeno intaccare né la vasca da bagno, né la muratura. Comunque quella scena, che potete rivedere qui sopra, e lo sguardo inorridito di Walter White resteranno per sempre nella storia dello show e dalla tv in generale.



