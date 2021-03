Breaking Bad e la scena più dura di Jane: come fu girato quel momento

Breaking Bad è andato in onda per cinque stagioni dal 2008 al 2013 su AMC e ha raccontato la storia di Walter White (Bryan Cranston) e Jesse Pinkman (Aaron Paul), ma ci sono anche altri personaggi che sono entrati nel cuore del pubblico ed uno di questi è senza dubbio Jane Margolis interpretata da Krysten Ritter.

Sono passati ormai anni dalla morte di Jane in Breaking Bad ma quella morte rimane uno dei momenti più scioccanti nella storia della TV.



Jane è stata introdotta, e uccisa, nella seconda stagione di Breaking Bad. Era una tatuatrice e la padrona di casa di Jesse Pinkman, inizialmente i due non andavano d’accordo, ma alla fine sono diventati una coppia. L'influenza di Jesse ha reso vani gli sforzi della ragazza per riprendersi dalla sua dipendenza dalla droga, la coppia ha iniziato quindi una discesa congiunta nelle vecchie abitudini.

Inoltre ad un certo punto Jane sapeva un po’ troppo delle faccende criminali di Walter White e Jesse, il che era diventato un problema. Jane aveva ricattato Walt ma quest'ultimo sperava ancora di sistemare le cose con Jesse così fa visita al suo appartamento nell’episodio della seconda stagione intitolato "Phoenix".

Walt trova Jesse drogato e svenuto sul letto, con a suo fianco Jane che inizia soffocare a causa del proprio vomito dopo aver preso droghe e essersi addormentata.

Walter White non agisce deliberatamente, permettendo a Jane di soffocarsi a morte perché crede che lei abbia un'influenza negativa su Jesse e lo faccia deconcentrare dai suoi compiti. Avrebbe potuto girarla su un fianco per permetterle di respirare ma rimane immobile in silenzio ad osservare la scena.

La morte di Jane è probabilmente il primo atto veramente insensibile di Walt in Breaking Bad e lascia il pubblico in stato di shock. Quella scena ha avuto un effetto drammatico anche sull'attore Bryan Cranston, il quale ha affermato che la morte di Jane lo perseguitava mentre immaginava sua figlia in quel letto durante le riprese della scena.

La morte della ragazza era originariamente pianificata per essere ancora più devastante per il pubblico, infatti Jane doveva iniziare a tossire mentre era sdraiata su un fianco e Walter avrebbe dovuto girarla sulla schiena e lasciarla morire di proposito. Forse sarebbe stato troppo in quel momento, in cui il personaggio di Walt si stava lentamente iniziando a trasformare nel boss senza scrupoli.



L'attrice Krysten Ritter ha parlato delle emozioni provate nel girare quella scena: "Non mi sono resa conto fino a quando non stavamo girando l'intera scena” ha detto nell'ultimo episodio di Couch Surfing di PeopleTV. "Sapevo che stavo per morire, avevo letto la sceneggiatura ed ero tipo: 'Fantastico, rock and roll, lei muore. È così divertente!’ Ma poi lo fai e sei in questo trucco da morte; hanno costruito un calco del mio petto in modo che Aaron Paul potesse davvero martellarmi sul petto nel tentativo di rianimarmi E poi ho visto Bryan Cranston, dopo la ripresa, seduto in silenzio in un angolo. È stato intenso, e non lo dimenticherò mai".



Ritter ha ripreso il suo ruolo in un flashback nel film sequel di Netflix del 2019 El Camino: A Breaking Bad Movie di cui potete leggere la nostra recensione.



Scoprite anche se la scena nella vasca da bagno di Breaking Bad è scientificamente accurata e com'è stata realizzata un'altra grande scena con protagonista Fring in Breaking Bad