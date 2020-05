Breaking Bad, scoprite quale personaggio siete in base al vostro segno zodiacale

Era il lontano 2008, e non ci si crede che sono passati dodici anni dall'uscita dell'acclamato Breaking Bad. Nonostante ne sia passato di tempo, la popolare serie tv Netflix rimane ancora uno dei fenomeni televisivi più amati dal pubblico e premiati dalla critica.

Se siete nostalgici dei protagonisti di Breaking Bad, ne è stata stilata una lista alquanto singolare: un piccolo gioco basato sui segni zodiacali che fa riscoprire, attraverso l'astrologia, alcuni aspetti del loro carattere utilizzando l'accostamento con i vari segni zodiacali. Pronti a scoprire se il vostro segno corrisponde alle caratteristiche dei personaggi?

Ariete (Hank Schrader), uomo tutto d'un pezzo, molto popolare nel ruolo del vero leader. Fa sempre di testa sua, cosa che a volte lo mette nei guai, come la sparatoria che porta alla sua morte.

Toro (Skyler White), testarda, rigida e intelligente, anche se poco amata dai fan di Breaking Bad. Ha dovuto sostenere una situazione difficile, ma alla fine è stata al fianco di Walt una volta scoperto l'impero costruito dal marito.

Gemelli Gus Fring): è uno dei personaggi più intelligenti e astuti della serie tv, capace di adattarsi a qualsiasi situazione grazie alla sua scaltrezza, e al suo sangue freddo.

Cancro (Tuco Salamanca), spietato ma lunatico, fedele con chi lo aiuta e allo stesso tempo spaventoso e aggressivo. Una nemesi perfetta.

Leone (Steve Gomez): aiutante di Hank nella lotta al cartello, è forte, coraggioso, affidabile e sempre nella linea di fuoco a combattere il narcotraffico, tutte caratteristiche del Leone.

Vergine (Mike Ehrmantraut) :pazienza, duro lavoro e affidabilità, queste le caratteristiche che lo contraddistinguono,sebbene i suoi metodi di lavoro siano alquanto discutibili.

Bilancia (Saul Goodman): nell'attesa di sapere quando uscirà la sesta stagione di Better Call Saul, ecco Saul rientrare nella nostra lista. Schivo, pacato, non ama attirare l'attenzione su di sé, ma riesce a risolvere i problemi dei suoi clienti, mantenendo sempre un atteggiamento positivo.

Scorpione (Jesse Pinkman): leale, onesto, pronto a soffrire per ciò in cui crede (e infatti lui è quello che subisce maggiormente le ripercussioni di quella vita in tutta la storia).

Sagittario (Walt Jr.): figlio di Heisenberg, onesto, ottimista e molto indipendente,la cui malattia è uno stimolo per sua forte personalità.

Capricorno (Walter White): testardo e ambizioso. Non si ferma davanti a niente, e la sua scalata nell'impero della droga ne è la testimonianza più vivida. Una volta che inizia, non si ferma finchè la situazione non sfugge al suo controllo.

Acquario (Gale Boetticher): unico nel suo genere ed estremamente creativo, la sua personalità estroversa ed eclettica ne fa un'artista, anche se nel film non raggiunge mai i livelli di Heisenberg nel cucinare la metanfetamina.

Pesci (Marie Schrader), moglie di Hank e donna dalla personalità complicata e difficile da capire. Fuori è perfettamente sotto controllo, ma dentro vive molti disagi emotivi.

C'è proprio da dire che Paolo Fox ci farebbe un baffo dopo questo oroscopo! Vi è piaciuto questo gioco alla scoperta delle personalità dei protagonisti di Breaking Bad? Vi ricordiamo che tutte le cinque stagioni sono disponibili su Netflix, mentre potete curare la vostra nostalgia di Walter White and co. leggendo la storia e il successo di Breaking Bad in questi anni.