Breaking Bad, scoprite la reazione che ebbe Bryan Cranston di fronte al destino di Jane

La storia di Breaking Bad ci racconta la vita di Walter White, interpretato da Bryan Cranston, mentre si trasforma in Heisenberg, un boss della droga che giustifica ogni azione malvagia e non si fermerà davanti a nulla mentre costruisce il suo impero. È sostanzialmente un uomo che perde la sua anima nel cammino verso l’oscurità.

Cranston ha fatto un lavoro eccellente con Walter, vincendo anche un Emmy come miglior attore protagonista in una serie drammatica per la sua interpretazione, ma, come gli spettatori, anche lui è rimasto inorridito dalle azioni che stava compiendo il suo personaggio e ciò include una scena fondamentale che i fan non dimenticheranno mai.



La morte della fidanzata di Jesse Pinkman (Aaron Paul), Jane (Krysten Ritter), è annoverata ancora oggi come una delle cose peggiori che Walt abbia mai fatto. La scena in questione si verifica durante il dodicesimo episodio della seconda stagione intitolato "Phoenix". Jane aveva deciso di ricattare Walt per la quota di Jesse dei profitti di metanfetamina e stava tentando convincerlo a lasciare la società e scappare con lei.

Più tardi, Walt va a casa di Jesse per affrontarlo e trova lui e Jane svenuti sul letto, entrambi drogati. Jane inizia a tossire e soffoca con il suo stesso vomito, Walt accanto a lei, non fa niente per impedirlo. Se forse il suo primo istinto è stato quello di aiutarla, in una frazione di secondo realizza cosa può guadagnarci dalla sua morte e così la guarda morire.



Cranston era un attore navigato che aveva realizzato molte scene drammatiche nella sua carriera fino a quel momento, ma quella scena lo ha colpito profondamente a livello personale. Parlando con IndieWire ha spiegato che ha preparato la scena scrivendo un elenco di pro e contro sul perché Walter avrebbe dovuto salvare Jane o lasciarla morire.

"Una delle cose che ho scritto, a parte 'ucciderà Jesse e rovinerà le nostre vite e comunque è una drogata', c'erano una quantità significativa di motivi, e uno di questi è che è una ragazza giovane e potrebbe essere mia figlia", ha detto.

Questo pensiero lo ha perseguitato durante le riprese della scena: "quindi all'improvviso Krysten Ritter, che ha fatto un ottimo lavoro soffocando con la zuppa di funghi che le abbiamo dato...in una frazione di secondo il suo viso perse tutte le sue caratteristiche, mi è sembrato come se il suo volto svanisse e comparisse quello di mia figlia che muore soffocata. Anche mentre lo dico ora, soffro un po’ perché come genitore, è l'unica cosa che mi spaventa. Mi sembrava di vedere mia figlia che soffocava a morte e questa cosa mi ha spaventato a morte", ha detto.



Alla fine della scena tutti dicevano che avevano fatto un lavoro fantastico ma Cranston continua: "Io sono scopppiato in lacrime. Fortunatamente avevo la mia famiglia intorno a me, e sono andato da Anna Gunn e lei mi ha abbracciato e consolato."



Dopo la morte di Jane, Walter White avrebbe continuato a commettere molti atti atroci, dall'avvelenamento di Brock fino all'omicidio di Gus Fring. Tuttavia, la morte di Jane è il punto di svolta nel viaggio di Walt verso l’oscurità. Ha dimostrato che era disposto a fare qualsiasi cosa per ottenere ciò che voleva e non gli importava di distruggere la vita di Jesse nel processo.

