Breaking Bad, la serie non doveva essere ambientata in Nuovo Messico!

All'inizio di Breaking Bad Walter White è un insegnante di chimica di Albuquerque in Nuovo Messico. Impossibile immaginare Walt in un altro contesto. Ma inizialmente non era questa la location pensata da Vince Gilligan, il creatore dello show. Ne ha parlato proprio il diretto interessato in un'intervista al New Yorker.

Gilligan ha raccontato che la serie doveva svolgersi a Riverside, in California. Un'ambientazione ritenuta perfetta. Tuttavia un dettaglio ha fatto pendere la bilancia in favore del Nuovo Messico: gli sgravi fiscali. Sul nostro sito potete recuperare un approfondimento su Breaking Bad, una delle serie televisive più amate di sempre.



"Sono stato davvero fortunato che i ragazzi della produzione di Sony mi abbiano detto, quando lessero l'episodio pilota di Breaking Bad, 'Cosa ne pensi di girarlo ad Albuquerque?'. Dissi 'Beh, ragazzi, come dice la pagina, l'ho impostato per Riverside, California, Inland Empire. Dissero 'Sì, l'abbiamo capito. Ma il Nuovo Messico ha questo sgravio che offrono ai registi. È un affare molto più dolce dal punto di vista finanziario di qualsiasi cosa ci offrirà la California meridionale. E il motivo per cui è un bene per te è che avrai effettivamente un budget più ampio con cui fare il tuo show".



Nonostante una maggiore disponibilità economica all'orizzonte, Gilligan era ancora perplesso:"Ho pensato 'Sì, ma in realtà dovrebbe essere la California. Perché è quello che avevo in testa. Ma poi ho capito che la triste verità è che c'è un business di metanfetamina in tutti i 50 stati. Così ho pensato, 'perché non il Nuovo Messico?'".



Vince Gilligan ha parlato anche dell'odio nei confronti di Skyler White, e di quanto lo ritenga tutt'oggi immeritato.