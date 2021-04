Breaking Bad, la serie è scientificamente accurata? I segreti dietro la chimica

Molti di coloro che hanno visto Breaking Bad potrebbero aver imparato tutto ciò che sanno sulla chimica proprio dal protagonista Walter White (Bryan Cranston) un insegnante del liceo che si trasforma in un boss della droga. Ma tutta la chimica usata da Walter nella serie creata da Vince Gilligan è accurata?

Dopo aver scoperto di avere un cancro terminale, mette al servizio le sue capacità per produrre metanfetamine in collaborazione con il suo ex allievo Jesse Pinkman (Aaron Paul) per lasciare abbastanza soldi alla famiglia per vivere sereni. Essendo un insegnante di chimica, ci sono momenti in cui Walt istruisce Jesse come se fosse ancora in classe.

La metanfetamina prodotta da Walt è considerata insolitamente pura e ha anche un caratteristico colore blu. Il simbolismo dei colori in Breaking Bad è un elemento fondamentale, ma generalmente il colore di un cristallo non suggerisce se un composto chimico è puro o impuro.



In una scena, nel camper-laboratorio improvvisato di metanfetamina nel deserto, Walt viene minacciato da due gangster: Krazy 8 ed Emilio. Per liberarsi di loro improvvisa un gas gettando fosforo rosso nell'acqua calda. Walt riesce a scappare, rinchiudendo i gangster all’interno del camper. In seguito spiega a Jesse che questa reazione ha prodotto un gas velenoso: la fosfina. In realtà sarebbe stato necessario l'impiego di idrogeno e non di acqua per realizzare la fosfina.

Dopo che Jesse è stato truffato e picchiato da Tuco, Walt lo affronta nel suo ufficio, offrendogli più cristalli di metanfetamina e insistendo per essere pagato immediatamente, ma ha un piano: la borsa che ha dato a Tuco era infatti piena di metanfetamine fatte con fulminato di mercurio, un esplosivo primario.

Walt getta un cristallo a terra creando innescando un'esplosione, lo vediamo poi uscire vittoriosamente dai resti fumanti, stringendo la sua borsa piena di soldi. Ma un piccolo cristallo può davvero fare così tanti danni?



Il fulminato di mercurio è un composto molto instabile ed esplosivo che può essere realizzato in sicurezza solo in cristalli molto piccoli. Tuttavia l'onda d'urto avrebbe senza dubbio fatto esplodere gli altri cristalli nella borsa e Walt e Tuco sarebbero rimasti sordi per un po’ a causa dell’esplosione.

Abbiamo visto anche Walt e Jesse bruciare una serratura di una porta pesante per entrare in un negozio di prodotti chimici industriali. Walt mescola un ossido di metallo (ad esempio ossido di ferro) con una polvere metallica reattiva (come l'alluminio) e si produce ferro metallico e ossido di alluminio. La temperatura della reazione è estremamente alta e può essere utilizzata per saldare insieme i binari del treno o addirittura bruciare una serratura. La scienza in questo caso è corretta.

In un'altra scena nel deserto Walt e Jesse scoprono che la batteria della loro auto è scarica e Walt crea una batteria improvvisata con acido, metalli e fili diversi. Se metti due metalli diversi in un acido (o anche soluzioni elettrolitiche come l'acqua di mare), la differenza di reattività chimica tra i metalli produce una tensione. La spiegazione è abbastanza accurata, ma una batteria così semplice fornirebbe solo una piccola quantità della potenza necessaria per accendere un motore.



La serie si è presa qualche licenza ma siamo sicuri che ha fatto appassionare più di qualche spettatore alla chimica.



Vi avevamo già parlato della scena dell'acido nella vasca in Breaking Bad diventata ormai iconica, come la scena della pizza lanciata da Walter sul tetto di casa.