Breaking Bad, se la serie fosse tutta in tedesco? Ci pensa l'intelligenza artificiale!

E se Breaking Bad fosse interamente in tedesco? Non è più utopia, dopo che su Youtube è stato condiviso un video generato dall'intelligenza artificiale.

Come potrete vedere dal video Youtube in calce, ogni personaggio è stato trasformato nella sua versione tedesca. A partire da Walter White, con un paio di occhiali rotondi e neri e un baffo indimenticabile, oltre a dei pungenti occhi azzurri. Poi: Jesse, anche lui con una barba biondina e un ciuffo biondino delizioso. Poi il personaggio di Krysten Ritten in Breaking Bad, Jane, a cui viene dato uno sguardo curioso e assorto. Oltre ai tre appaiono Gus, Saul, Mike (tra i numerosissimi personaggi della serie).

L'autore è demonflyingfox, e il pubblico sembra aver apprezzato molto la versione 'nuova' dello show. La musica di sottofondo, le battute in tedesco e gli scenari di montagna si sono rivelati gli ingredienti perfetti per suscitare l'ilarità degli spettatori.

Tra le numerose frasi riprese c'è l'iconica "Non sono in pericolo, Sybille. Io sono il pericolo!" (in tedesco: Ich bin nicht in Gefahr, Sybille. Ich bin die Gefahr!").

Nel frattempo Aaron Paul e Bryan Cranston saranno in Always Sunny in Philadelphia, quasi creando una riunione della serie tanto amata per la 16° stagione con Danny DeVito. Chissà se i due attori avranno modo di vedersi in questa versione esilarante!