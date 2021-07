Breaking Bad, la serie di Vince Gilligan ha dei buchi di trama?

È più che probabile che uno show televisivo incorra in alcuni errori di continuità o buchi di trama lungo la sua strada, specialmente in uno spettacolo di lunga durata ed incredibile come Breaking Bad, creato da Vince Gilligan.

Per cinque stagioni e 62 episodi abbiamo visto come la vita di Walter White (Bryan Cranston) sia cambiata e come lui stesso si sia trasformato in un boss della droga, ma i più attenti fan hanno trovato dei piccoli errori, dopotutto nessuna storia è mai impeccabile.



Ecco alcuni errori o buchi di trama che probabilmente vi siete persi nella fantastica serie che è stata Breaking Bad:

L’aspetto di Jesse

La rappresentazione dell'aspetto di Jesse Pinkman (Aaron Paul) in tutta la serie è sbagliata. Il personaggio è apparso in tutte e cinque le stagioni e nel film sequel, El Camino. A quel punto, Jesse ha sopportato alcuni anni difficili e, sebbene gli eventi abbiano influenzato e indurito la sua anima, una caratteristica specifica del suo aspetto non è cambiata.



Quando sono iniziati gli eventi di Breaking Bad, Jesse aveva 24 anni e aveva già una storia di uso e spaccio di droga. Oltre a cucinare e distribuire, Jesse abusava spesso di varie droghe, inclusa le metanfetamine. Gilligan si è pentito di un aspetto particolare del personaggio di Paul che ha portato a un buco nella trama agli occhi di molti spettatori.

Nel 2018, Gilligan ha rivelato di essere "davvero dispiaciuto che i denti di Jesse fossero così perfetti ". Con la storia dell'uso di droghe del personaggio, il creatore della serie ha pensato che l'aspetto di Jesse, in particolare i suoi denti, avrebbe dovuto essere rovinati. L'uso di metanfetamine è spesso collegato a effetti collaterali fisici come la carie o la perdita totale dei denti.

Errori di chimica

Una delle prime immagini forti e affascinanti dello spettacolo è arrivata durante il secondo episodio della prima stagione, quando Jesse ha usato l'acido fluoridrico per bruciare il corpo di Emilio Koyama ma non ha ascoltato i consigli di Walt e la vasca del bagno al secondo piano si è schiantata al piano di sotto in una scena raccapricciante.

Walter aveva suggerito di di comprare un grande bidone di plastica in modo da poter sciogliere il corpo in acido fluoridrico che non avrebbe danneggiato la plastica. Tuttavia, l'affermazione di Walter secondo cui l'acido fluoridrico brucia tutto tranne la plastica non è in realtà vera.

Un altro errore scientifico si svolge già nel pilot dello show. A metà dell'episodio, c'è una scena in cui Walter, cercando di fuggire audacemente nel suo camper, viene minacciato da una coppia di gangster. Viene quindi mostrato mentre getta del fosforo rosso in acqua calda, presumibilmente producendo gas fosfina velenoso per contrastare i suoi inseguitori. Il problema, tuttavia, è che il fosforo rosso non produrrebbe realmente una tale reazione se combinato con l'acqua calda. L'unico modo in cui il fosforo rosso può produrre gas fosfina è combinandolo con l'idrogeno.

Huell

Un buco nella trama o una fine in sospeso ci ha impedito di sapere con certezza cosa sia successo a Huell. Nella quinta stagione, Hank e Gomez portano Huell in una casa sicura e gli dicono specificamente di non lasciarla o contattare il mondo esterno fino al loro ritorno. Tuttavia, vengono uccisi, rendendo ovviamente impossibile per loro tornare al rifugio. Allora, che fine fa Huell? In realtà non lo scopriamo mai poiché la scena finale che lo riguarda è di lui che sta ancora aspettando nella casa sicura.

Pizza

Nel secondo episodio della terza stagione, Walt ha lanciato un'intera pizza in cima al suo tetto per rabbia e la scena è diventata una delle più iconiche dello show. Alcuni fan però hanno sottolineato il fatto che le pizze ordinate vengono consegnate a fette e, nella scena, le fette avrebbero dovuto spargersi sul tetto invece di atterrare come una pizza tonda intera. Bene, per placare la furia dei fan, in un episodio successivo, gli scrittori hanno incluso una scena in cui Skinny Pete e Badger ordinano una pizza dalla stessa pizzeria da cui Walter ha preso la sua e Pete dice che il posto non tagliava le loro pizze a fette per risparmiare tempo e denaro.

Blue Sky

La vera base del successo di Walt come boss della droga è il prodotto noto come "Blue Sky". Non solo provoca uno sballo unico, ma come ha affermato lo stesso Walter White, si tratta anche di una sostanza estremamente pura composta al 99% da metanfetamina di cristallo pura. Nella vita reale, la metanfetamina pura è in realtà trasparente e non sarebbe blu se fosse veramente pura.



Vi lasciamo con le 5 scene cult di Breaking Bad che non dimenticheremo mai e il significato del titolo dell'ultima puntata di Breaking Bad.