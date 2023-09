Breaking Bad, una sesta stagione avrebbe senso?

Breaking Bad è stata e sarà sicuramente ricordata per sempre nella storia del piccolo schermo come uno degli show televisivi più impattanti e rivoluzionari di sempre. Non solo lo show ha il merito di aver alzato l'asticella qualitativa di queste produzioni, ma ha anche insegnato come si costruisce un impianto narrativo per più stagioni.

Ebbene, è quindi così assurdo che ad oggi, dopo dieci anni esatti dalla sua conclusione, in molti stiano ancora sperando di vedere l'annuncio di una sesta stagione di Breaking Bad?

Incredibilmente infatti, forse non tutto è perduto, in quanto ci sarebbero delle possibilità concrete per un revival dello show. Ciò è dovuto non solo alla crescita dell'audience grazie al recente sbarco del prodotto sulla piattaforma Netflix, ma anche perché grazie al web starebbero spopolando numerosi meme tratti dalla serie, il che avrebbe portato molti ad avvicinarcisi per la prima volta.

Tuttavia dobbiamo anche pensare, da dove ripartirebbe la storia? Indubbiamente il protagonista sarebbe Jessie Pinckman, dopo la morte di Walter White, ma questo contesto è già stato esplorato in El Camino. Ci sarebbe quindi ancora qualcosa da raccontare in una possibile sesta interazione?

Voi cosa ne pensate? Ecco la nostra recensione di Breaking Bad 5. Oltretutto, sapevate che Aaron Paul non riceve un centesimo da Netflix?