Breaking Bad e la sorte di Gus Fring: come fu realizzata quella scena clamorosa?

Il percorso per diventare boss della droga di Walter White non è stato semplice, ha dovuto infatti scontrarsi con alcuni antagonisti, uno su tutti: Gus Fring. Walt si è trasformato da ordinario professore di chimica al boss sanguinario della droga durante le cinque stagioni di Breaking Bad sbarazzandosi di chiunque lo ostacolasse.

Sfortunatamente per Fring, Walt è stato più furbo di lui e lo ha ucciso con l'aiuto di una bomba e Hector Salamanca nella quarta stagione di Breaking Bad, in uno dei momenti più scioccanti e memorabili dello spettacolo. Ma quanto è realistica la scena della sua morte?

Gustavo Fring (Giancarlo Esposito) è stato una spina nel fianco di Walter White (Bryan Cranston) sin dall'inizio dello show. Gus era un boss della droga che controllava la distribuzione nella parte sudoccidentale degli Stati Uniti. Ha usato le sue attività, principalmente Los Pollos Hermanos, come copertura per i suoi traffici illegali.

Walt si allineò con Gus, producendo metanfetamine per lui su suggerimento di Saul Goodman. Ma a un certo punto Gus voleva rimpiazzarlo, qualcosa che Walt intuì. A quel punto non aveva altra scelta che ucciderlo, così ha escogitato un piano usando il nemico del suo rivale, Hector Salamanca. Con una bomba a tubo equipaggiata sulla sua sedia a rotelle, Hector eseguì l'assassinio di Gus, ma la sua morte non fu istantanea.



Dopo che la bomba esplose nella casa di cura di Hector, Gus sembrava apparentemente illeso. Ovviamente non lo era e quando la telecamera ha inquadrato il lato destro del suo corpo gli spettatori hanno appreso che metà del viso di Gus era stato spazzato via. L'orbita dell'occhio destro era vuota e il lato del viso era di carne nuda. Aveva anche ferite su tutta la spalla e la mano destra. Gus è comunque riuscito a sistemarsi la cravatta prima di crollare e morire.



Dopo che lo shock è svanito, una delle prime domande che i fan si sono chiesti è stata se fosse realisticamente possibile che qualcuno si rialzasse dopo aver subito lesioni simili.

Molti professionisti medici hanno fornito informazioni sulla discussione da quando è andato in onda l'episodio intitolato non a caso: Face Off.

Si presume che le ferite di Gus fossero dovute non alla bomba stessa ma come risultato dall'esplosione. Infatti Gus ha sentito il campanello di Hector e in qualche frazione di secondo ha capito cosa stava per succedere.



Gus probabilmente si è girato e ha cercato di scappare prima che l'onda d'urto lo investisse e lo ferisse gravemente, senza colpire però i suoi organi vitali, il che potrebbe spiegare perché non è morto immediatamente.



Gran parte della testa e del viso di Gus erano ferite, ma il suo cranio era ancora intatto. È comune per le persone che hanno subito gravi lesioni continuare le funzioni motorie come camminare e parlare. Dopo l'esplosione, Gus sarebbe dovuto rimanere scioccato, invece è uscito dalla stanza con molta calma. Il suo corpo non ha riconosciuto il dolore e la scarica di adrenalina gli ha forse dato abbastanza tempo per fare qualche passo prima che il suo corpo lo abbandonasse.



Solo perché parte di quello che è successo a Gus è possibile, non significa che fosse realistico. Anche se non è morto subito, la sua scena era chiaramente esagerata e frutto della mente dello showrunner Vince Gilligan. Uscire dalla stanza in completa compostezza era un modo per ritrarre Gus come se non fosse umano, e permettere al pubblico di pensare che forse sarebbe potuto sopravvivere nonostante tutto.

Per Walt, Gus era quasi come un mostro di cui non poteva sbarazzarsi, e anche a un passo della morte Gus rimase impassibile, il che rese la situazione ancora più inquietante e indimenticabile.



