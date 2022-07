Breaking Bad, ecco le statue in bronzo di Albuquerque a Walt e Jessie: sono stupende!

Se c'è una cosa per cui Albuquerque (Nuovo Messico) è nota nell'immaginario collettivo e nella cultura pop, quella è Breaking Bad. Tanto da dedicare a Bryan Cranston e Aaron Paul ben due statue di bronzo. Ora sono state mostrate in pubblico e sono bellissime, per non dire identiche agli originali.

A onor del vero, Albuquerque è anche la città da cui parte il viaggio in road movie del film indipendente Little Miss Sunshine, direzione California. Ed è altrettanto, sempre per rimanere nell’indie, il punto d’arrivo dove si tengono i funerali di Captain Fantastic con Viggo Mortensen. Tanto che i due film condividono almeno una scena, assieme all’inquadratura iconica dell’ambulanza nel primo episodio della serie di Vince Gilligan, sui caratteristici cavalcavia rosazzurri del Big-I. Ma senza alcun dubbio, a renderla immortale su schermo è stato più di tutti Breaking Bad.

Da qui la decisione, annunciata pochi giorni fa, di dedicare ben due statue (in bronzo) ai suoi iconici protagonisti da apporre all'Albuquerque Convention Center. Nella giornata di ieri, quelle due statue sono state svelate alla presenza di Bryan Cranston, di Aaron Paul e del Dean Norris interprete dell’agente della DEA Hank Schrader. Ma erano anche presenti gli showrunner di Better Call Saul, Vince Gilligan e Peter Gould, nonché alcune star dello spinoff fra cui Michael Mando. Le statue da 500 libbre sono state create dallo scultore Trevor Grove e donate dalla Sony Pictures Television, che ha prodotto il dramma AMC. Le trovate in calce all'articolo.

Più di un decennio fa, Grove aveva creato una fan art sotto forma di una minuscola scultura in cera di Walt, che è stata portata all'attenzione di Gilligan. "È stato così sorprendente che mi ha fatto pensare: e se Trevor potesse scolpire una versione a grandezza naturale di Walter White in bronzo, un mezzo nuovo per lui, e se potesse realizzare anche Jesse Pinkman, e poi noi potessimo donarle alla città di Albuquerque come ringraziamento per la loro ospitalità?". La domanda di Gilligan ha trovato risposta, ma anche i due attori si sono commossi alla presenza della folla, soprattutto Jesse, che ha ricordato come il provino di BB lo abbia salvato e gli abbia cambiato la vita.

Nel frattempo, continua su Netflix la messa in onda degli ultimi tre episodi di Better Call Saul, che ci riveleranno finalmente come si collegherà a Breaking Bad vista la presenza annunciata di Cranston e Paul. La risposta arriva, inequivocabile, dal titolo del prossimo episodio, in uscita il 2 agosto: si intitolerà infatti Breaking Bad, così come nella serie originale quello che aveva visto il debutto di Saul Goodman si intitolava Better Call Saul. Vi serve sapere altro?