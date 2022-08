Breaking Bad, Vince Gilligan:'Anna Gunn non ha fatto nulla per meritare l'odio dei fan'

Sono passati diversi anni ma Vince Gilligan si sente ancora turbato. Il creatore di Breaking Bad ha rilasciato una nuova intervista al New Yorker parlato della reazione odiosa e sessista subita da Anna Gunn, interprete della moglie di Walter White. Nel 2013 Gunn scrisse anche un editoriale sul tema per il New York Times.

Ecco le parole di Gilligan sulla vicenda:"Quando lo show andò in onda la prima volta, Skyler era decisamente antipatica. Penso che ciò abbia sempre turbato Anna Gunn [che interpretava Skyler]. E posso dire che mi ha sempre turbato, perché il personaggio Skyler non ha fatto nulla per meritarselo. E certamente Anna non ha fatto nulla per meritarlo. Ha interpretato la parte magnificamente".



Ad incoraggiare questa reazione dei fan è anche la narrazione:"Col senno di poi mi rendo conto che lo show era truccato, nel senso che la narrazione era esclusivamente attraverso gli occhi di Walt, anche nelle scene in cui non era presente. Anche Gus [Giancarlo Esposito], il suo acerrimo nemico, non ha subito l'animosità subita da Skyler. È una cosa strana. Ci sto ancora pensando dopo tutti questi anni". Breaking Bad si è conclusa nel 2013, dopo cinque anni di produzione.



Anna Gunn ha vinto due Emmy Award per il ruolo di Skyler White e in passato ha ammesso che l'odio dei fan 'non è stata una cosa piacevole da affrontare'.

E nonostante il pubblico osanni Walter White, Vince Gilligan - che voleva creare un gioco di Breaking Bad simile a GTA - la pensa diversamente:"Gli è stata gettata un'ancora di salvezza all'inizio. E se fosse stato un essere umano migliore avrebbe ingoiato il proprio orgoglio e avrebbe colto l'occasione per curare il proprio cancro con i soldi che i suoi ex amici gli avevano offerto. Se ne va alle sue condizioni ma lascia dietro di sé una scia di distruzione. Mi concentro su questo più di quanto facessi prima".



