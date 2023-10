Breaking Bad: Vince Gilligan su come ha risolto 'l'errore più stupido della sua carriera'

Breaking Bad è senza alcun dubbio una delle migliori serie tv di tutti i tempi, capace di tenere i fan sul filo del rasoio dalla prima all’ultima puntata dello show. Eppure Vince Gilligan ha dovuto ammettere di aver preso alcune decisioni rivedibili soprattutto per quanto abbia riguardato l’ultima stagione della fortunata opera.

Vince Gilligan ha già detto la sua sulla possibilità di uno spin off su Walt Jr. e, tornando a parlare della serie tv madre ha dovuto riconoscere alcuni degli errori che, col senno del poi, si è accorto di aver fatto durante la realizzazione di Breaking Bad.

Discutendo con Variety della cosa, Gilligan ha riflettuto di come il personaggio di Aaron Paul sarebbe potuto essere caratterizzato in modo migliore: “Penso che abbiamo sbagliato una cosa con i denti di Aaron Paul. Sono così dannatamente perfetti. Un ragazzo che è stato malmenato quanto lui e che ha fumato così tanta metanfetamina non avrebbe potuto avere dei denti così belli”.

Quindi, lo sceneggiatore si è soffermato su quella che ha ritenuto una scelta complicata che lo ha costretto agli straordinari per riuscire a mantenere la coerenza narrativa che il pubblico si sarebbe aspettato: “Una delle cose più stupide che abbia mai fatto nella mia carriera è stata quella relativa all’idea che Walter White comprasse una mitragliatrice senza sapere che cosa ne avrebbe fatto. Ci sono stati mesi in cui ho letteralmente perso la testa per risolvere la cosa. Stavamo nella stanza degli sceneggiatori e io sbattevo lentamente la testa contro il muro, non abbastanza da farmi male, ma quanto bastasse per far scattare le idee. E tutti erano un po’ preoccupati per me”.

Quindi Gilligan ha spiegato come, dopo aver capito la vera essenza della mitragliatrice il team abbia lavorato per capire il viaggio di Walt e come l’arma da fuoco abbia permesso al personaggio di vincere a un certo livello della narrazione.

Così, grazie alla perseveranza dello showrunner di trovare una soluzione per l’inclusione della mitragliatrice inserita in modo frettoloso, i fan hanno potuto ricevere un finale strabiliante per Breaking Bad.

