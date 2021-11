Breaking Bad, Vince Gilligan rivela: 'a mia madre non piace il finale!'

Vince Gilligan ha ottenuto fama e successo grazie a Breaking Bad, uno spettacolo andato avanti per cinque stagioni e vincitore di innumerevoli Emmy Award. Pubblico e critica hanno sempre esaltato la serie compreso il suo finale ma nonostante ciò, alla madre di Vince Gilligan non piace proprio quel finale.

La serie ci mostra la trasformazione di Walter White (Bryan Cranston) da insegnante di chimica del liceo pacato ad Heisenberg, boss della droga freddo e spietato dopo una diagnosi di cancro. Coadiuvato dal suo ex allievo Jesse Pinkman (Aaron Paul), Walt riesce a mettere su il suo impero e a guadagnare abbastanza soldi da lasciare la sua famiglia in sicurezza. La serie ha ricevuto davvero poco critiche e molta acclamazione dai fan grazie allo splendido lavoro eseguito da tutti gli addetti ai lavori.



Durante un’intervista con Conan O'Brien, Gilligan ha spiegato il motivo per cui sua madre non ama Felina, l’episodio finale della serie. Più recentemente ha anche svelato i tre attori che avrebbe voluto in Breaking Bad. “È davvero emozionante vedere il potere che questo spettacolo ha ancora su di noi dieci anni dopo il suo inizio. È assolutamente incredibile”, ha detto Conan O'Brien a Gilligan. "Devo dire che molti spettacoli che ottengono l'acclamazione che ha avuto Breaking Bad, quando si tratta del finale perdono il successo...invece Breaking Bad è stato universalmente acclamato per il finale da tutti tranne che da tua madre."

“Sì, sì, è vero. Gail Gilligan, che mi sta guardando in questo momento, mi darà tutti i tipi di ca**ate a riguardo", ha risposto Gilligan. "Non sono sicuro che guarderebbe mai Breaking Bad in primo luogo se non fossi stato coinvolto io, perché lei è..sai, è solo una dolce signora gentile che non vuole vedere il cattivo prevalere in uno show televisivo. Alla fine di Breaking Bad ha detto: 'Volevo davvero che Walt la facesse franca'”, ha rivelato Gilligan. Probabilmente questo era il sentimento di molti altri spettatori, ma alla fine sfortunatamente Walt rimane ucciso in un conflitto a fuoco.



Quando Conan ha chiesto cosa guardasse di solito sua madre in televisione, Gilligan ha spiegato che in genere è il tipo di persona che guarda i contenuti del canale Hallmark. "Questo è quello che guarda e poi suo figlio fa Breaking Bad", ha scherzato Conan. In effetti è sorprendente pensarci, ma anche divertente in fondo. Scoprite perché Breaking Bad non ha episodi natalizi nel nostro approfondimento.