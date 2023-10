Breaking Bad: per Vince Gilligan uno spin-off su Walt Jr. 'sarebbe deprimente'

Senza quasi accorgercene, sono passati già dieci anni dal finale di serie di Breaking Bad, , l’iconico show televisivo con protagonisti Bryan Cranston e Aaron Paul, disponibile su Netflix.

Mentre i fan si interrogano sulla possibilità di una sesta stagione di Breaking Bad, il creatore e showrunner Vince Gilligan ha spento le fantasie di quella fetta di pubblico bramosa di uno spin-off incentrato sulle vicende di Walt Jr., il figlio di Walter White.

"Posso praticamente assicurare, in questo momento, che non ho alcun interesse che ciò accada", precisa Gilligan, evidentemente poco convinto di un approfondimento sul personaggio interpretato da RJ Mitte.

"Odierei se Walt Jr. seguisse le orme del padre nel mondo del crimine. Questo è probabilmente il genere di prodotto che qualcuno proporrà tra 10 o 15 anni: Walter Jr. nei panni di un signore del crimine di Albuquerque che riesce dove suo padre ha fallito", dimostrandosi non particolarmente fiducioso in merito alla validità del progetto.

"L’unica cosa interessante di questa idea sarebbe tornare a lavorare con RJ Mitte, attore meraviglioso e ragazzo dolce. Ma questo sarebbe dannatamente deprimente, incarnando la lezione sbagliata dallo show, se effettivamente ci sono lezioni da trarre".

Ciò non è sinonimo, tuttavia, di un disinteresse dello showrunner verso i suoi stessi personaggi: "Ogni tanto mi ritrovo a pensare a loro, a fantasticare su cosa sarebbe successo […]. Il finale di Breaking Bad non è affatto felice per quei personaggi, ma le loro vite continuano e mi piacerebbe credere che le cose, per loro, migliorino", conclude.

Il padre di Breaking Bad, dunque, sembra voler vivere e lasciar vivere i protagonisti del suo capolavoro, quasi a non voler rovinare una serie in grado di rasentare la perfezione, stabilendo nuovi standard per la narrazione e la messa in scena dei prodotti televisivi.

Intanto, il nuovo show di Vince Gilligan ha ripreso la lavorazione, grazie alla conclusione dello sciopero della WGA. Avete grandi aspettative verso il progetto in uscita, definito dallo stesso autore come un prodotto di "fantascienza leggera"? Non ci resta che aspettare fiduciosi.