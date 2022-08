Breaking Bad: Vince Gilligan voleva creare un videogioco simile a Grand Theft Auto

Il creatore di Breaking Bad Vince Gilligan ha recentemente discusso di tutti i potenziali videogiochi da realizzare basati sull'amata serie TV, sottolineando di aver avuto l'intenzione di crearne un simile a Grand Theft Auto.

Breaking Bad e la sua serie prequel Better Call Saul sono alcuni degli show televisivi più acclamati di sempre. Nel corso degli anni, i fan hanno immaginato come potrebbe essere un videogioco di Breaking Bad e, a quanto pare, non sono stati gli unici.

In una recente intervista al podcast "Inside the Gilliverse", il creatore di Better Call Saul Vince Gilligan, ora a lavoro su un nuovo progetto, ha discusso dell'idea di un videogioco ambientato all'interno dell'universo di Walter White. Il creatore ha notato che ci sono stati numerosi tentativi di realizzare un videogioco di Breaking Bad, ma l'esempio più notevole è stato quello dell'idea di un gioco simile a Grand Theft Auto. Gilligan ha poi raccontato che il suo team stava anche lavorando ad un gioco per PlayStation VR, poi fallito.

"Non sono un gran videogiocatore, ma come puoi non conoscere Grand Theft Auto", ha detto Gilligan. "Ricordo di averlo proposto ai ragazzi, che ora stanno usando Apple, che hanno detto di sì all'inizio ma che poi non è mai stato realizzato. Ci sono stati diversi tentativi con i videogiochi, alcuni dei quali sono arrivati ​​sul mercato. Abbiamo provato a realizzare un'esperienza VR con il visore Sony PlayStation VR. Abbiamo realizzato un gioco per cellulare che è durato un po'".

