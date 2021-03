Breaking Bad, un Walter White spacciatore è realmente esistito: scoprite la vera storia

Si dice che quando qualcuno viene imitato ha raggiunto davvero il successo, però può diventare un problema quando qualcuno inizia ad imitare uno spettacolo televisivo che riguarda principalmente lo spaccio di metanfetamine come Breaking Bad.

Walter White, interpretato da Bryan Cranston è un famosissimo antieroe protagonista dello show creato da Vince Gilligan andato in onda per cinque stagioni su AMC dal 2008 al 2013.

Walt aveva un lato egocentrico e bramoso di potere, ma teneva alla sua famiglia e provvedeva a loro, soprattutto quando ha scoperto di avere un cancro. È in quel momento che ha sfruttato le sue conoscenze scientifiche, essendo un insegnante di chimica del liceo, per mettere su il suo impero di metanfetamina.



Al giorno d’oggi quando sentiamo il nome "Walter White" combinato con la parola "metanfetamina" nella stessa frase, la prima cosa che viene in mente è il personaggio principale della serie.

Ma un caso di vita reale è accaduto nel 2008 (l'anno in cui è andata in onda la prima stagione della serie), quando un uomo di nome Walter Eddy White è stato accusato di fabbricazione illegale di una sostanza controllata, possesso di una sostanza controllata, possesso di materiali precursori e traffico di metanfetamine. Nel 2012 è stato nuovamente arrestato con le stesse accuse per aver violato la libertà vigilata.



Il “vero” Walter White non era un insegnante, ma ciò non toglie che il suo nome di battesimo e quello che ha fatto ha portato molti a commentare la sua storia e come somigliasse in qualche modo al personaggio immaginario.

In un video documentario di VICE online, che potete vedere qui sopra, White ha spiegato la sua parabola nel mondo della droga. Lavorando con un partner ha affermato di aver creato la metanfetamina più pura in circolazione e guadagnava diverse migliaia di dollari al giorno.



A differenza del Walter White di Bryan Cranston, White non stava morendo di cancro ma ha divorziato da sua moglie dopo aver iniziato a perdere contatto con la sua famiglia. Come nello spettacolo, il suo avvocato gli ha consigliato di smettere di cucinare metanfetamine perché le autorità stavano indagando sulla sua attività nel 2008. Nel 2012, White ha violato la libertà vigilata nella contea di Tuscaloosa, non è comparso in tribunale ed è stato messo in cima alla lista dei ricercati fino alla sua cattura.



“Se devo andare in prigione, questa volta non farò del male a nessuno tranne che a me stesso. Sono solo io a rispondere alle cose che ho fatto” ha detto l’uomo.

Nel 2012 un altro caso è salito alla ribalta, quello di un insegnante del Texas di nome William Duncan arrestato e accusato di produzione e vendita di metanfetamine. È stato catturato mentre cercava di vendere metanfetamina a un agente di polizia sotto copertura nella sua città nel parcheggio della scuola in cui insegnava. Anche in questo caso, le persone non hanno potuto fare a meno di pensare al Walter White di Breaking Bad.

Questi casi probabilmente hanno in comune solo informazioni casuali con Breaking Bad, ma sono comunque riusciti a far riflettere le persone sui crimini che la serie tv raccontava in maniera affascinante. Sarebbe interessante scoprire se esiste anche un avvocato di nome Saul Goodman a questo punto.



Scoprite perché Walter White ha lasciato la Gray Matter Technologies e com'è stata realizzata l'ultima scena di Gus Fring nei nostri approfondimenti.