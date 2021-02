Da Breaking Brad a I Soprano: ecco le serie tv con i finali migliori di sempre

Come ogni cosa, anche le serie tv hanno un inizio ed una fine ma bisogna dirlo, non sempre quest'ultimo incontra il favore del pubblico. Per tale ragione vi proponiamo di seguito un video con quelli che a nostro avviso sono i migliori finali di sempre e, sappiamo piuttosto bene che qualche titolo desterà un po' di scompiglio.

Se pensiamo al finale perfetto, non possiamo che pensare a Breaking Bad ma, probabilmente non sapete che Vince Gilligan aveva in mente diverse conclusioni per il personaggio di Walter White. A giudicare dalle reazioni del pubblico la sua scelta è stata sicuramente la più azzeccata. Emozionante poi è stato certamente anche il finale di Friends, che ci ha mostrato l'iconico gruppo di amici dire addio al luogo di mille avventure. La sit-com che ha fatto da apripista a questo irriverente genere, nella nostra lista è accompagnata dalle battute finali di Scrubs, in cui JD si conceda dal suo primo ospedale per abbracciare un nuovo futuro.

Tra i finali più celebri e discussi di sempre vi è quello de I Soprano, si tratta di un finale aperto che lascia ancora oggi i fan con moltissimi dubbi. Tra i più criticati vi è poi il finale di Lost, un prodotto che ha cambiato per sempre il mondo delle serie tv, segnando nel bene e nel male un vero e proprio spartiacque con le produzioni che sono venute dopo.

Perfetto poi a nostro avviso è anche il finale di redenzione di Sons of Anarchy, per non parlare poi di Med Man e Six Feet Under, che ha concluso veramente in grande stile il suo ciclo narrativo. The Wire chiude poi in maniera eccezionale tutti i suoi archi narrativi, sconvolgendo poi gli spettatori con incredibili tiri mancini. Infine, ma non per importanza, citiamo The Leftovers che chiude con un finale intimo e potente, fatto soprattutto di percezioni.

