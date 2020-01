Brent Spiner commenta la rivelazione del primo episodio di Star Trek Picard

L'attesa serie Star Trek: Picard ha debuttato oggi su CBS All Access e fin dalle prime scene non ha lesinato colpi di scena e indizi su possibili ritorni. Intervistato da Comicbook nel corso della conferenza stampa che ha preceduto la premiere, l'attore Brent Spiner ha parlato di alcuni aspetti che caratterizzano il primo episodio.

Proprio il suo personaggio, il comandante Data, è infatti al centro di una rivelazione nella premiere di Star Trek: Picard.

I fan della prima ora ricorderanno che Data, dopo la distruzione dell'androide Lal, non ha mai smesso di desiderare una figlia. Ora, viene rivelato che il personaggio di Dahj, interpretato da Isa Briones, è una forma di vita sintetica, e ha una sorella gemella, la dottoressa Soji Asha. Una conversazione tra Jean-Luc Picard e la dottoressa Agnes Jurati rivela che le due gemelle sono state create utilizzando la programmazione di Data, e che sono quindi sue "figlie".

Comicbook ha chiesto a Brent Spiner come ha reagito quando ha scoperto questa rivelazione. "Beh, non avevo davvero voce in capitolo" ha risposto l'attore ridendo. "Sono felice solo che la saga di Data continui. Se continua attraverso la sua discendenza... allora sono contento."

In realtà Dahj muore prima della fine dell'episodio, e solo indagando ulteriormente sulla sua esistenza Picard scopre che esiste la sua gemella. L'ex comandante non lo sa, ma Soji sta lavorando a un progetto di recupero romulano a bordo di un cubo borg abbandonato. L'episodio termina poi con il Romulano Narek che si presenta a lei, anche se le sue intenzioni non sono chiare.

Se non l'hai ancora fatto, dai un'occhiata alla nostra recensione dei primi due episodi di Star Trek: Picard.