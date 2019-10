Brenton Thwaites sul perché non abbiamo ancora visto Nightwing in azione

Tutti (o quasi) i fan DC che seguono le avventure dei giovani eroi protagonisti di Titans, sperano di vedere arrivare al più presto il personaggio di Nightwing nella serie. Eppure, Brenton Thwaites sostiene che c'è un ottimo motivo, se ancora non è accaduto.

L'attore rivela infatti che l'introduzione di Nightwing è stata posticipata, in quanto inizialmente fosse già prevista nella prima stagione.

"Quando ho firmato il contratto per Titans, in uno dei primi meeting mi dissero che la prima stagione sarebbe stata incentrata sulla trasizione da Dick a Nightwing. È per questo che mi sono allenato così tanto, per prepararmi a diventare Nightwing. Ma per come si è sviluppata poi la storia, avevamo già parecchi elementi da gestire, e abbiamo deciso di percorrere un'altra strada. Per tutto il tempo, aspettavo con ansia di leggere le pagine in cui avrei visto come si sarebbe evoluta la storia di Dick, e come sarebbe diventato Nightwing".

Nel frattempo, sono infatti stati introdotti diversi personaggi assieme alle loro backstory, come per esempio Hawk e Dove, Wonder Girl, o anche un villain come Deathstroke, cercando di dare più spazio possibile a ognuno, sempre in modo che fosse un certo equilibrio.

"Per vari motivi, è un'opportunità per far realizzare al suo personaggio il suo potenziale come supereroe. Quando ciò accade, mentre lo guardiamo sentiamo di poterci fidare. Sappiamo di avere un leader che vincerà ogni volta che apparirà sullo schermo. Ma ci dà anche un'opportunità incredibile per sviluppare la potenza di Deathstroke" spiega Thwaites "Abbiamo speso parecchio tempo ed energie per spiegare al pubblico quanto questo villain sia serio e pericoloso. Sento che ne è valsa la pena, utilizzare lo screen time a disposizione in questo modo e anticipare agli spettatori che questo cattivo può essere battuto solo da un altro supereroe dalla stessa intensità, che sappiamo tutti essere Nightwing".



La seconda stagione di Titans è in onda ogni venerdì su DC Universe; qui trovate le nostre prime impressioni al riguardo.