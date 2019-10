Brenton Thwaites spiega le ragioni della lenta introduzione di Nightwing in Titans

Anche se già alla fine della prima stagione di Titans e ancor più chiaramente nei primi episodi della seconda il Dick Grayson di Brenton Thwaites dava la sua benedizione a Jason Todd come nuovo Robin, rinunciando alla sua prima identità supereroistica, l'arrivo di Nightwing nella serie DC Universe tarda ad arrivare.

A quanto pare è una chiara scelta narrativa, però, di cui proprio l'attore ha avuto modo di discutere in una recente intervista rilasciata ai microfoni di Collider. Thwaites ha infatti spiegato: "Quando ho firmato il contratto per recitare in Titans, già durante la prima stagione il team mi diceva che tutta la storia di Dick era relativa alla sua transizione da Robin a Nightwing. L'impostazione e l'evoluzione della storia, però, contenevano molti altri elementi da esplorare, quindi abbiamo scelto un percorso differente e obiettivamente più lungo".



Ha poi continuato: "Per una serie di ragioni, questa decisione ci ha permesso di realizzare tutto il suo potenziale come supereroe. Quando accade, si prova un certo senso di confidenza, guardandolo in azione. Vediamo un leader di un gruppo che riesce anche al limite delle forze a vincere ogni scontro e abbiamo introdotto un villain pericoloso e senza scrupoli come Deathstroke proprio per metterlo in difficoltà, per portalo ancora più al limite. Vogliamo far capire all'audience che c'è bisogno di un supereroe diverso, più intenso. E sappiamo tutti che quell'eroe è Nightwing".



Gli episodio di Titans 2 escono a cadenza settimanale in America sulla piattaforma DC Universe.