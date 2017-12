Brenton Thwaites di Titans si mostra nuovamente con indosso il costume di Robin!

Titans debutterà nel 2018 sulla nuova piattaforma digitale dedicata ai prodotti targati, ma nel frattempo stanno emergendo in rete le prime foto dei molti supereroi coinvolti nella nuova serie. Questa volta è Brenton Thwaites a mostrarsi con indosso il costume del pettirosso

Visionabile in calce all’articolo, la foto pubblicato via Instagram dall’attore ci consente di ammirare nuovamente il costume del Ragazzo Meraviglia, nonché storica spalla del Cavaliere Oscuro di Gotham. Stando a quanto rivelato da Thwaites, la foto sarebbe stata scattata quando il ragazzo si accingeva a girare la prima scena di lotta sul set, e infatti nello scatto indossa un cappotto invernale che oscura buona parte del suo costume. Quei pochi dettagli non coperti dall’indumento, tuttavia, rivelano che il costume del personaggio potrebbe rifarsi a quello indossato da Robin nei videogiochi della serie Arkham. Non trovate anche voi che somigli molto “all’uniforme” del Tim Drake di Rocksteady?



Nonostante non sia ancora confermato, il serial potrebbe raccontare (almeno inizialmente) le vicende che porteranno Richard Grayson, il primo Robin, ad abbandonare l’identità del pettirosso per diventare Nightwing. Un recente rumor, dopotutto, vedrebbe persino Bruce Wayne/Batman nel serial - il quale, come nei fumetti, potrebbe rimproverarlo per la troppa attenzione data al nuovo super gruppo e spingerlo di conseguenza a seguire la propria strada coi Titani.