A breve Netflix riprenderà il lavoro sulla seconda stagione di The Witcher

Manca ormai pochissimo all'uscita dell'attesa serie TV dedicata alle avventure dello strigo: dopo aver dato un'occhiata ad una celebre fortezza di The Witcher, vi segnaliamo la data in cui Netflix darà il via alla produzione della seconda stagione dello show.

Secondo quanto rivela il fan site Redanian Intelligence il colosso dello streaming statunitense si metterà al lavoro sulle prossime puntate a partire dal 17 febbraio 2020. Ovviamente la data potrebbe avere qualche leggera variazione, ma se tutte le tempistiche fossero rispettate potremmo gustarci la seconda parte della storia di Geralt, Ciri, Yennefer e del mondo creato dalla penna di Andrzej Sapkowski già a partire dal mese di dicembre del prossimo anno, o al massimo ad inizio 2021.

La prima stagione andrà in onda il 20 dicembre, giornata in cui verranno aggiunte al catalogo di Netflix tutti gli otto episodi che compongono la stagione di debutto della serie con Henry Cavill. Se non lo avete ancora fatto, o se siete tra i pochi che non hanno mai sentito parlare dei libri dello scrittore polacco, vi consigliamo di vedere il final trailer di The Witcher, video che ci mostra la situazione politica del continente in cui sono presenti il regno di Cintra e l'Impero Nilfgaardiano.

