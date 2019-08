Brews Brothers: Netflix svilupperà la nuova serie comedy dei fratelli Schaffer

Netflix ha dato ufficialmente il via libera per i primi 8 episodi di Brews Brothers, nuova serie comedy creata da Greg Schaffer (That '70 show) e suo fratello Jeff Schaffer (The League), secondo quanto riportato da Deadline.

Lo show seguirà le vicende di due fratelli separati di nome Wilhelm e Adam Rodman, che per una serie di motivi si ritroveranno a gestire una birreria insieme. Ognuno dei due è un esperto di birra, ma non potrebbero essere più diversi nella loro tecnica e nella loro personalità.

I due protagonisti saranno interpretati rispettivamente da Alan Aisenberg e Mike Castle, mentre nel resto del cast troveremo Carmen Flood nei panni di Sarah e Marques Ray in quelli di Chuy.

Greg Schaffer agirà come showrunner, sceneggiatore e produttore esecutivo della serie dopo le sue esperienze con That '70 Show, Notes From the Underbelly e Lab Rats, mentre Jeff Schaffer, che nella sua carriera ha partecipato alla realizzazione si serie come Seingeld, Curb Your Enthusiasm e Lil Dicky, farà da produttore esecutivo insiem a Jonathan Stern e Ketih Quinn.

Aisenberg è conosciuto per il ruolo di Baxter "Gerber" Bailey nella serie Netflix Orange is the New Black, da poco conclusasi con la settima stagione (vedi: recensione Orange is the New Black 7), e recentemente è apparso anche in Bull e Blu Bloods. Castle invece ha partecipato come Guest star in LA to Vegas, American Dad e Grace and Frankie, mentre è conosciuto per i suoi ruoli in Action No. 1, Bad Advice from my Brother e Clipped.