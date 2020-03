Brews Brothers: ufficiale la data d'uscita della comedy di Netflix

Netflix ha ufficialmente annunciato la data d'uscita della serie comica Brews Brothers realizzata dai fratelli Schaffer, Jeff e Greg. Nei panni dei due protagonisti, i fratelli Rodman, ci sono Alan Aisenberg e Mike Castle. Greg Schaffer è showrunner, sceneggiatore e produttore esecutivo dello show mentre il fratello Jeff solo produttore esecutivo.

I due fratelli, per tutta una serie di situazioni, si ritrovano a gestire insieme una birreria, nonostante le notevoli differenze di carattere e di tecnica di produzione. Due fratelli che non potrebbero essere più diversi e distanti fra loro.

Nel cast della serie anche Carmen Flood e Marques Ray.



Brews Brothers presenta Alan Aisenberg e Mike Castle come protagonisti. Aisenberg è noto principalmente per il ruolo di Baxter Bailey nella serie Orange is the New Black, mentre di recente è comparso anche in Bull e Blue Bloods.

Mike Castle è noto invece come guest star di numerose serie tv americane come Grace and Frankie, American Dad, LA to Vegas e per i ruoli in Action No. 1, Bad Advice from my Brother e Clipped.

L'annuncio della nuova serie Brew Brothers è stato ufficializzato da Netflix nel mese di agosto 2019.

Per quanto riguarda Netflix nelle ultime ore è stata ufficialmente cancellata Marianne, serie horror che tanto successo aveva riscontrato con la prima stagione. Per scoprire le novità in tv su Netflix nel mese di marzo seguite il nostro speciale su Everyeye.