Brexit anche per le serie TV: per l'UE troppe serie britanniche, cosa accadrà?

L'effetto Brexit si farà sentire presto, se non già nell'immediato, in molti aspetti della vita e dell'economia, ma forse non viene così spontaneo pensare alle conseguenze per gli utenti delle piattaforme streaming e gli spettatori delle serie tv. Stando a quanto scrive il Guardian, però, è allo studio un drastico provvedimento al riguardo.

Il quotidiano parla infatti di un documento dell'Unione Europea, che ritiene sproporzionata la presenza di produzioni britanniche sulle principali piattaforme streaming, tra cui Netflix e Amazon, al punto da diventare una minaccia per la pluralità e la diversità culturale dell'Europa.

Secondo le direttive vigenti, almeno il 30% dei titoli presenti sui servizi di Video On Demand deve essere assegnato a contenuti europei, e il dato sale ulteriormente parlando di digitale terrestre.

La Commissione Europea è stata incaricata così di avviare uno studio sul rischio per la diversità culturale dell'UE costituito dalla programmazione britannica, che secondo fonti diplomatiche sarebbe un primo passo verso un'azione per limitare i privilegi concessi ai contenuti del Regno Unito.

Qual è il significato del documento in questione? Si tratta di un "dispetto" di Bruxelles al Regno Unito che ha abbandonato l'Unione Europea? Dobbiamo aspettarci di vedere in futuro meno serie come l'acclamata The Crown o l'apprezzatissima Downton Abbey?

"Sebbene il Regno Unito sia ora un paese terzo per l'Unione Europea" afferma il documento, "i suoi contenuti audiovisivi si qualificano ancora come opere europee secondo la definizione fornita dalla direttiva AVMS, poiché la definizione continua a fare riferimento alla convenzione europea sulla televisione transfrontaliera del Consiglio d'Europa, di cui il Regno Unito resta parte". Sarebbe quindi questa la parte da cambiare.