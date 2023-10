Brian Cox si è pentito di Succession? 'Ho perso il mio anonimato, per me era importante'

Essendo stata, Succession una delle serie tv più apprezzate degli ultimi anni è riuscita a mettere sottoi riflettori i protagonisti dello show, in particolare Brian Cox, interprete di Logan Roy, patriarca della famiglia rappresentata. L’attore, parlando con The Guardian ha raccontato come la fama che deve alla serie gli sia costata la privacy.

Dopo aver parlato della questione sottolineatura sulla lista di Logan Roy in Succession, torniamo a parlare dello show sulla famiglia di magnati dell’informazione per riportare le parole di Brian Cox a proposito degli effetti collaterali di un’eccessiva fama dovuta al suo lavoro nella serie.

Brian Cox è un attore che è stato capace di rimanere nell’ambiente per molti decenni, avendo avuto ruoli più o meno importanti e potendo vantare collaborazioni con grandi registi nel corso del tempo. Senza dubbio, però, Succession ha comportato un enorme balzo per quanto riguardi la sua popolarità tra i fan in tutto il mondo.

Queste le parole dell’attore: “Ho perso il mio anonimato e ho capito quanto fosse importante per me. Non ho mai vissuto un’esperienza del genere. Voglio dire, speri nel successo nel tuo lavoro, lo ottieni e poi devi affrontare le conseguenze. Ho sempre tenuto alla mia privacy, ma ora non c’è più. Sono stato molto fortunato ad averla avuta per così tanto tempo. Sono più di 60 anni che faccio questo mestiere”.

Parole esplicative, quelle di Cox a proposito del fatto che ogni tipo di traguardo possa nascondere una faccia della medaglia inattesa o sottovalutata e di quanto non debba essere facile convivere con un successo tale da condizionare la vita.

