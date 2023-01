Brian Cox, la star di Succession su J.K. Rowling: 'Critiche troppo dure contro di lei'

Dopo averla già difesa dalle polemiche lo scorso anno, Brian Cox è tornato nuovamente a parlare a favore di J.K. Rowling che secondo il suo parere personale avrebbe subito delle critiche fin troppo dure dalle persone che l'hanno accusata di essere o avere atteggiamenti transfobici. L'attore britannico ne ha parlato recentemente alla BBC.

Nel maggio del 2022 Cox aveva già dichiarato di aver trovato "profondamente ingiusto" il contraccolpo che J.K. Rowling ha ricevuto dal pubblico. Di recente, la star di Succession ha parlato del motivo per cui ritiene che le persone siano troppo dure ultimamente nei confronti dell'autrice della saga di Harry Potter, dichiarando alla BBC:

"Non mi piace il modo in cui è stata trattata. Penso che abbia il diritto di esprimere la sua opinione, di dire ciò che sente. In quanto donna, ha il diritto di dire ciò che pensa del proprio corpo. Non c'è nessuno di meglio per dirlo, come donna. Quindi, francamente, ritengo che le persone siano state un po' troppo altezzose nel loro atteggiamento nei confronti di J.K. Rowling".

Mentre Brian Cox era ospite del nuovo programma del canale britannico Sunday With Laura Kuenssberg, la conduttrice ha chiesto all'attore cosa pensasse del modo in cui J.K. Rowling "è stata trattata" negli ultimi tempi. La discussione è avvenuta in seguito all'approvazione da parte della Scozia, Paese d'origine di Cox, della legge sulla riforma del riconoscimento di genere, che permetterà alla comunità transgender di ottenere un certificato di riconoscimento di genere (GRC) senza la necessità di una diagnosi medica. Inoltre, la legge consentirà anche ai giovani di 16 e 17 anni di richiedere per la prima volta questo tipo di documento.

I primi commenti della Rowling sul gender e sul sesso sono iniziati nel giugno 2020, quando ha contestato un articolo in cui si parlava di "persone che hanno le mestruazioni", che cercava di essere inclusivo nei confronti della comunità transgender non usando invece la parola "donne". La Rowling ha poi spiegato ulteriormente il suo punto di vista sull'argomento in un messaggio su Twitter, prima di scrivere un lungo post sul suo sito web in cui spiegava il suo punto di vista che ha provocato numerose reazioni da parte della comunità LGBTQ+.

Recentemente, Rowling ha ribadito di non essere transfobica. La scrittrice è stata anche minacciata di morte da alcune persone sui social.