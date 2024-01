Brian Cox torna ad interpretare Logan Roy per un progetto del tutto inaspettato

Brian Cox rimpiange un po’ il suo anonimato precedente a Succession. Ma sembra che l’attore sia ancora legato al suo personaggio, tanto da riportarlo su schermo per una divertente iniziativa.

In un video trailer per il festival series Mania di Lille, festival internazionale delle serie TV che si svolgerà in Francia dal 15 al 22 marzo 2024, ricompare lo scorbutico magnate delle telecomunicazioni protagonista di Succession. Nella clip, chiara parodia di Emily in Paris, rinominata Emily in Lille, Logan Roy ha una discussione proprio con Sylvie Grateu. "Ciao Logan, pensavo fossi morto", dice Sylvie, “Mai sentito meglio”, risponde Brian Cox. Dopo un breve scambio di battute, Logan dice: "La Series Mania è di mia proprietà!" scoppiando in una malvagia risata.

Succession è stata la serie rivelazione degli ultimi anni. Il pluripremiato show si è concluso di recente, e per lo showrunner Jesse Armstrong, il finale è arrivato proprio al momento giusto, esattamente prima dell’ultima vittoria agli emmy awards: “Abbiamo deciso che era il momento giusto per chiudere la serie e questo è stato molto agrodolce, soprattutto per me, perché ho finalmente comprato delle scarpe adatte alle premiazioni e questa potrebbe essere l'ultima volta che le indosso. È dolceamaro, ma cose come questa lo rendono più dolce. Grazie di cuore".

