Brian Grazer e Ron Howard al lavoro sulla docuserie One Pointe per Disney+

Disney+ ha ordinato una nuova docuserie alla quale lavoreranno Ron Howard e Brian Grazer con Imagine. Lo show si concentrerà sulla School of American Ballet di New York City, e s'intitolerà One Pointe. Si tratta di un evento storico, visto che mai prima d'ora, in 85 anni di storia, la scuola di Lincoln Center aveva aperto le porte alle telecamere.

One Point sarà diviso in sei puntate e secondo la Disney catturerà un anno della vita della scuola, in mezzo alla struttura, alle classi e agli studenti.

La serie seguirà gli alunni attraverso il loro processo d'audizione, formazione e vita domestica e scolastica, compresa la loro preparazione per le esibizioni annuali del balletto di New York City con The Nutcracker di George Balanchine al Lincoln Center.



La serie seguirà anche gli studenti delle scuole superiori mentre si allenano per l'ingresso al New York City Ballet e in altre compagnie che formeranno poi il loro percorso professionale.

Si tratta di un altro contenuto non legato alla finzione che sbarcherà su Disney+, dopo altri show già confermati come Il mondo secondo Jeff Goldblum, Encore! di Kristen Bell e The Imagineering Story di Leslie Iwerks.

La nuova piattaforma streaming Disney+ sarà disponibile dal 12 novembre e molti fan e spettatori sono in attesa di scoprire tutte le novità e le opportunità che riserverà questo spazio che Disney riserva agli utenti, entrando ufficialmente nel mondo dello streaming. Disney nel frattempo sta collaborando con Microsoft per i contenuti da poter inserire nel cloud Microsoft Azure. Si stima che nei primi cinque anni, Disney+ raggiungerà 82 milioni di iscritti.