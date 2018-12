Brian K. Vaughan firma un accordo esclusivo con la Legendary per film e serie tv

Il celebre scrittore di fumetti e produttore televisivo Brian K. Vaughan, noto per alcune serie di successo come Saga e Runaways, ha firmato un accordo pluriennale con Legendary Entertainment.

Si tratta del primo contratto esclusivo che l'autore firma con una major hollywoodiana, e include la produzione e la supervisione di numerosi progetti televisivi e cinematografici ispirati alle sue opere.

Attualmente, il prolifico autore sta supervisionando gli adattamenti di Y: The Last Man, fumetto da lui creato per Vertigo in fase di sviluppo per FX, Ex Machina dell'etichetta Wild Comics di DC Comics e Paper Girls di Image Comics.

"Attraverso uno storytelling davvero ispirato e originale, Brian ha creato mondi coinvolgenti e avvincenti che sono adorati dai fan di tutto il mondo", ha dichiarato Nick Pepper, presidente di Legendary Television Studios. "Non potremmo essere più entusiasti di lavorare con Brian per portare sullo schermo le sue visioni e le sue straordinarie opere."

Oltre al suo lavoro nel campo dei fumetti, Vaughan ha lavorato dietro le quinte dell'acclamata e pluripremiata serie ABC Lost, per la quale in tre anni ha anche scritto nove episodi. Inoltre, per CBS ha adattato il romanzo di Stephen King Under the Dome, del quale è stato anche produttore esecutivo e showrunner per la prima stagione.

"Legendary è stato determinante nell'aiutare a rivoluzionare il modo in cui il mondo pensava ai 'film a fumetti', quindi è un grandissimo onore lavorare con loro sugli adattamenti di alcuni miei comics passati e attuali, e io non vedo l'ora di poter creare nuove storie originali insieme a loro."

Che ne pensate di questo accordo? Quale serie tv ispirata ai fumetti di Brian K. Vaughan vorreste vedere? Fatecelo sapere nei commenti!