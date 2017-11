Brian K. Vaughan parla della prossima serie tv su Y: The Last Man

Dopo svariati tentativi di adattare il fumetto originale al cinema - senza successo -, FX ha annunciato un adattamento televisivo di Y: The Last Man , coningaggiato come showrunner.

In una nuova intervista con il The Hollywood Reporter per promuovere l'altra serie basata sui suoi lavori, Marvel's Runaways, Brian K. Vaughan ha anche parlato di Y: The Last Man, elogiando Green come "un incredibile sceneggiatore".

"Volevo trovare qualcuno che amasse il fumetto originale, ma non avesse nemmeno paura di cambiarlo" spiga il creatore nell'intervista "Quando ci ha offerto la sua visione su Nina Jacobs - tanto tempo fa, a me e al produttore - ci ha detto che voleva fare qualcosa per la mascolinità tossica. Mi è sembrato davvero molto rilevante, e penso che lo sia sempre di più ogni giorno che passa. La sua visione del prodotto è differente ma anche coraggiosa ed eccitante. Ammiro quanto sia audace la sua trasposizione".