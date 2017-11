Brian K. Vaughan svela perché la Marvel non ha realizzato il film sui Runaways

A poche ore dal debutto su(in Italia non sappiamo ancora dove e quando arriverà) della prima stagione dei Runaways , il creatore del fumetto originale,, ha parlato del serial in una nuova intervista.

L'autore si è definito entusiasta riguardo al progetto ed ha speso ottime parole sul prodotto, ma durante l'intervista con il The Hollywood Reporter svela perché la Marvel ha deciso di non procedere con una pellicola cinematografica (ricordiamo che Kevin Feige la annunciò per il 2012 e fu poi 'cancellata' in fase di sviluppo), per poi adattarla come serie tv.

"Ho scritto la sceneggiatura del film. Ho lavorato a stretto contatto con la Marvel" svela l'autore "Sono stati molto carini, ma hanno deciso successivamente che avrebbero intrapreso un'altra strada e adattato questo fumetto sconosciuto chiamato Guardiani della Galassia. Ho pensato che fossero dei pazzi. I Guardiani della Galassia? Sono sconosciuti persino più dei Runaways! Ma tutto ciò mostra ancora una volta che Kevin Feige è un genio e sa esattamente quel che fa. Sono comunque felice. Per quanto io adori la divisione cinematografica della Marvel, Runaways è un prodotto che si presta maggiormente ad una serie televisiva che ad un adattamento cinematografico".