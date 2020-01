Brian Kirk dirigerà Citadel, serie tv Amazon Prime Video sviluppata dai fratelli Russo

A metà gennaio arrivava la notizia che i lanciatissimi Richard Madden (Game of Thrones, Bodyguard, Gli Eterni) e Pryanka Chopra (Quantico) saranno i protagonisti di Citadel, serie spy-thriller sviluppata dai fratelli Russo per Amazon Prime Video, e adesso arrivano buone nuove anche sul comparto registico.

Stando infatti a un'esclusiva di Discussing Film, a dirigere la serie sarà Brian Kirk, in questo periodo nelle sale con il suo City of Crime prodotto proprio dai fratelli Russo, di cui è insomma un fedele collaboratore. Alle spalle il regista ha anche diversi episodi di Game of Thrones, Luther, Dexter, Boardwalk Empire e Penny Dreadful, tutti progetti di una certa risonanza e molto amati del grandi pubblico.



Stando alle informazioni finora in nostro possesso, Citadel ruoterà attorno a un gruppo di agenti segreti che si ritrovano senza più ricordi dopo un evento apocalittico di sette anni prima, amnesia occorsa nel tentativo di sventare i piani di questa misterioso forza del male. Al momento la serie non è la sola prodotta dai Russo, che hanno in sviluppo anche Magic: The Gathering per Netflix.



Il duo tornerà invece alla regia cinematografica con l'atteso Cherry, di cui sono attualmente in corso le riprese e che vede protagonista Tom Holland.



Cosa ne pensate?