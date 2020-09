Briatore infuriato dice la sua a Non è l'Arena: 'Non auguro a nessuno questo incubo'

Ieri sera Flavio Briatore è intervenuto a Non è l'Arena, il programma de La 7 presentato da Massimo Giletti, dove ha finalmente avuto la possibilità di parlare del difficile momento che ha vissuto a seguito della sua positività al Covid-19.

Criticato da più parti per la sua vita sopra le righe anche durante un'emergenza sanitaria, il noto imprenditore ha risposto in primis infuriato al Presidente della Campania De Luca e poi se l'è presa con i giornali che non hanno avuto alcun rispetto in un momento tanto delicato.

"Ormai è diventata famosa la mia prostatite, ma non la auguro a nessuno, neanche al presidente della Regione Campania che ci rideva sopra. Quando succede qualcosa a persone che sono vincenti e che hanno fatto molto nella vita, puntuale arriva l'attacco. E così garantisci a queste persone un po’ frustrate e invidiose qualche secondo di benessere. Con questa gente devi passare, lasciare e guardare. Si tratta di gente che vive male, perché, quando tu auguri che succeda qualcosa di brutto a qualcuno, è perché umanamente sei una merda".

Briatore ha poi aggiunto sul terrorismo mediatico riservato alla Sardegna: "C’è stato un attacco veramente vergognoso contro la Sardegna e in particolare contro la Costa Smeralda, c'è il mio Billionaire. Sicuramente ci sono stati contagi, come in tutte le altre discoteche. Però, come dice Zangrillo, ci sono le discoteche di destra e le discoteche di sinistra. Della costiera romagnola non ha parlato nessuno. Quella di Capalbio va bene, perché sono tutti più o meno radical chic e noi invece siamo i cafoni della Sardegna. C’è stato, insomma, un attacco molto molto violento da parte di tutti i media e di tutti i giornali. Poi, quando sono stato male, è aumentato".

Briatore era stato bacchettato anche dalla sua ex moglie Elisabetta Gregoraci. Ora la conduttrice che è entrata nella casa del Grande Fratello e sembra avere un feeling molto particolare con Pier Paolo Pratelli.