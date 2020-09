Briatore riceve il Tapiro d'Oro da Staffelli: ecco la sua reazione

Flavio Briatore nelle scorse ore è stato insignito del noto Tapiro D'Oro di Striscia la Notizia per le sue dichiarazioni sul virus che poi lo ha colpito in prima persona e poi per le parole non proprie gentili che l'ex moglie Elisabetta Gregoraci ha detto sul suo conto.

Già intervenuto domenica scorsa a Non è l'Arena di Giletti, Briatore aveva raccontato la sua difficile esperienza col Covid-19, rispedendo qualsiasi accusa al mittente in merito alla sua estate in Sardegna. A suo avviso tutto si sarebbe svolto secondo le norme indicate e di certo il Billionaire non sarebbe stato la causa di tutti i contagi fin qui rintracciati sull'isola.

L'imprenditore non ha usato di certo parole tenere per quanti lo prendevano in giro per la sua prostatite, nè tantomeno per il Presidente della Campania De Luca: "Chi scherza sulle condizioni di salute delle altre persone credo che umanamente sia una mer*a".

Subito dopo erano giunte le dichiarazioni della Gregoracci che impegnata nella casa del Grande Fratello ha raccontato di non aver avuto molta libertà nel suo matrimonio, sentendosi spesso oppressa dal marito. Anche in questo caso Briatore ci è andato giù pesante, sostenendo di non aver limitato in alcun modo la showgirl ma anzi di averle permesso di vivere una vita ricca come lei stessa desiderava.

Naturalmente a Valerio Staffelli Briatore non ha voluto dare ulteriori spiegazioni, limitandosi a dire di aver rispettato tutte le norme anticontagio e rispondendo con un secco no comment in merito alle parole della sua ex moglie.