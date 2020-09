Briatore risponde alla Gregoraci: 'Ridicole le sue parole, ha sempre fatto ciò che voleva'

Hanno fatto molto scalpore nelle scorse ore le dichiarazioni di Elisabetta Gregoraci sul suo rapporto con Flavio Briatore. La showgirl ha rivelato di sentirsi prigioniera in quel rapporto con un uomo più grande di lei e, di aver rinunciato a molte cose nella sua vita per il bene della famiglia.

Briatore non ci sta ad essere descritto come un orco e dunque ha rispedito al mittente tutte le accuse fatte dall'ex moglie: "I primi anni è venuta a qualche Gran Premio che le interessava, altrimenti andavo da solo e faceva quel che voleva. Se vuole maggiore autonomia allora può anche rinunciare a quello che le passo", questa le parole rilasciate a Selvaggia Lucarelli per il Fatto quotidiano.

Il ricco imprenditore in merito alle effusioni della Gregoraci con Pretelli ha detto: "Se a 40 anni vuole andare al Gf e stare con i ragazzini e se questo per lei è affrancarsi, ok. Sono problemi suoi". Poi ha aggiunto: "Passava in Sardegna due mesi l'anno, aerei privati, a Montecarlo 1000 mq di casa, a Londra 1.500 mq casa, la casa a Roma che le ho comprato, l'autista...".

Infine sul loro rapporto attuale ha aggiunto: "Viviamo a 300 metri di distanza a Montecarlo per condividere il più possibile la vita con Falco, senza regole rigide. Voglio che lei non abbia pensieri e cresca Falco con serenità. Dobbiamo pensare al bene di nostro figlio".

Alcuni giorni fa Briatore è anche andato a Non è l'Arena per rispondere alle accuse sul Covid-19. Insomma, un periodo non proprio semplice questo per il proprietario del Billionaire.