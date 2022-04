Brideshead Revisited: BBC ha accantonato la serie di Luca Guadagnino con Andrew Garfield

Durante una chiacchierata con IndieWire, Luca Guadagnino ha aggiornato sui suoi futuri progetti e ha rivelato che il suo remake della serie Brideshead Revisited alla BBC con Andrew Garfield, Cate Blanchett, Ralph Fiennes e Rooney Mara è stato "accantonato". Non si conosce la ragione dello stop, ma potrebbe trattarsi di conflitti di programmazione.

Questo poiché, essendo il cast formato quasi totalmente da star di alto livello, è probabile che non si sia trovato il giusto momento per riunirlo insieme per le riprese del progetto. Ve ne avevamo parlato a proposito dei prossimi progetti di Andrew Garfield.

Il romanzo di Evelyn Waugh pubblicato nel 1945 era stato precedentemente adattato come un serial televisivo degli ITV Studios nel 1981 con Jeremy Irons, mentre poi c'è stato il film diretto da Julian Jarrold uscito nel 2008. Anche la versione cinematografica aveva un cast di tutto rispetto che comprendeva Matthew Goode, Emma Thompson, Michael Gambon, Hayley Atwell, Ben Whishaw e Felicity Jones.

In Italia, il romanzo è uscito con il titolo di Ritorno a Brideshead e racconta la storia dell'inarrestabile decadenza dell'aristocratica famiglia dei Flyte che si consuma in un'antica dimora in cui immutabili riti e cerimonie stanno per essere spezzati via dai tempi nuovi, ma è anche un'impareggiabile e commossa rievocazione degli anni della giovinezza trascorsi in colleges esclusivi; è la constatazione che la vita non può prescindere dalla religione, è il sarcastico ritratto di una classe sociale chiusa in se stessa che sta per essere travolta dalla tempesta della guerra.

Tra gli altri progetti di Guadagnino c'è il film Bones And All che lo vedrà riunito con Timothée Chalamet e di nuovo negli anni '80, mentre al momento sta preparando Challengers, dramma sportivo ambientato nel mondo del tennis.