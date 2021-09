Bridgerton 2, in anteprima le prime immagini pubblicate da Netflix

Dopo aver dedicato un grande spazio durante il TUDUM a Bridgerton 2, prodotto di grande successo per Netflix, ecco altre news per i numerosi fan della serie in attesa della prossima season!

Così come i romanzi di Julia Quinn si concentrano su membri diversi della famiglia Bridgerton, altrettanto sarà per la serie TV che nella seconda stagione vedrà come protagonista Anthony Bridgerton (interpretato da Jonathan Bailey).

Nella clip di Bridgerton 2 mostrata in anteprima al TUDUM abbiamo visto Anthony fare scintille con Kate Sharma, interpretata da Simone Ashley, una delle new entry del cast di Bridgerton 2 insieme a Charitra Chandran e Shelley Conn, che si uniscono alla serie nei ruoli di Edwina e Lady Mary Sharma.

Ed è proprio la nuova famiglia Sharma il soggetto principale di una delle 3 nuovissime foto pubblicate in anteprima da Netflix: vediamo infatti le tre donne in compagnia della già nota Lady Danbury, personaggio che abbiamo imparato a conoscere e amare nella prima stagione di Bridgerton.

Nelle altre due foto rilasciate oggi da Netflix vediamo un'altra anticipazione del confronto tra Anthony e Kate e ritroviamo alcuni membri della famiglia Bridgerton: il primogenito Anthony, con la madre Violet e il fratello Benedict, che accompagnano la sorella Eloise a quello che sembra essere a tutti gli effetti il suo debutto in società.

Nell'attesa dell'uscita della prossima stagione, prevista per il 2022 su Netflix, non possiamo che dare il via alle ipotesi più disparate su cosa ci aspetterà, soprattutto dopo le dichiarazioni dello showrunner Chris Van Dusen che hanno aumentato l'hype su Bridgerton 2.