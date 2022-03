Bridgerton 2: ecco la folle tracklist coi remix orchestrali, da Rihanna a Madonna

Si prepara all'uscita la seconda stagione di Bridgerton, la serie evento creata da Shonda Rhimes come un "Gossip Girl ambientato nell'Ottocento". E con queste premesse, non si poteva che riproporre l'intuizione geniale di remixare brani moderni in chiave orchestrale. Rihanna, Madonna, Miley Cyrus, Harry Styles: ecco la lista completa.

Nonostante venga considerata universalmente come la “Regina delle Serie”, è stata accolta tra grandi stroncature l’ultima serie Netflix di Shonda Rhimes, la mente produttiva dietro show dal successo duraturo come Grey’s Anatomy e Scandal, ma anche il più recente Le regole del delitto perfetto. Dopo il recente fallimento di Inventing Anna, la sua casa di produzione ShondaLand potrebbe puntare a recuperare consensi con la seconda stagione di Bridgerton, una delle cinque serie romantiche su Netflix più note.

Per i fan dello show, la serie con protagonista Regé-Jean Page aveva tutta una serie di elementi particolarmente innovativi, capaci di calare lo stile e il mood dei teen drama moderni nel contesto ottocentesco della nobiltà londinese. Fra questi elementi, la colonna sonora era senz’altro uno dei più atipici, proponendo un palinsesto di brani pop contemporanei, riarrangiati come esecuzioni di musica classica e orchestrale. La scorsa stagione contava artisti come Ariana Grande, Tame Impala, Travis Scott ed Ellie Goulding. Quella in arrivo il 25 marzo, invece, ha già una playlist ufficiale. Eccola di seguito.

Stay Away dei Nirvana, eseguita dal Vitamin String Quartet

Material Girl di Madonna, eseguita da Kris Bowers

Diamonds di Rihanna, eseguita da Hannah and Joe Rodwell

Dancing on My Own di Robyn, eseguita dal Vitamin String Quartet

You Oughta Know di Alanis Morissette, eseguita dai Duomo

Kabhi Khushi Kabhie Gham eseguita da Kris Bowers

Sign of the Times di Harry Styles, eseguita da Steve Horner

What About Us di P!NK, eseguita dai Duomo

How Deep Is Your Love di Calvin Harris and Disciples, eseguita da Kiris

Wrecking Ball di Miley Cyrus, eseguita dal Midnight String Quartet

Lo showrunner Chris Van Dunsen ha parlato delle scelte che hanno guidato la composizione della playlist: "Ho scelto tutte queste canzoni per ragioni molto specifiche. Ognuna è incredibilmente potente e profondamente emozionante, in un modo sempre diverso e speciale. Provo sempre molte canzoni diverse per ogni scena prima di arrivare a quella perfetta da usare. In questa stagione, non potrei essere più entusiasta della nostra playlist musicale".

Sulla questione è intervenuto anche il supervisor musicale Justin Kamps, con uno sguardo già pronto verso la terza stagione in sviluppo: “Sono entusiasta che tutti ascoltino queste canzoni, perché anche se possono essere brani enormi che tutti conoscono, una versione strumentale li fa respirare di vita nuova e li porta a un nuovo pubblico. Per quanto riguarda la prossima stagione, sono stato un grande fan dell'album Sour di Olivia Rodrigo, lo scorso anno. Ci sono alcune canzoni che mi piacerebbe inserire nella colonna sonora. Adoro particolarmente il brano Happier".