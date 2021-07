Bridgerton 2, gli autori su Regé-Jean Page: 'Il Duca potrebbe tornare in un flashback'

Sappiamo da tempo che, nella seconda stagione di Bridgerton, un cameo di Regé-Jean Page è molto improbabile. Dopo la nomination agli Emmy conquistata dall'attore, però, i fan sono tornati a sperare. Lo stesso Chris Van Dusen, creatore della serie Netflix, non sembra escludere l'ipotesi di un suo ritorno, almeno per un flashback.

Van Dusen ha raccontato di essersi messo in contatto con Regé-Jean Page subito dopo la notizia della nomination, per le congratulazioni di rito. "Assolutamente, assolutamente! Sapete, è stato un tale privilegio lavorare con lui" ha detto a The Wrap. "È il nostro Duca e sarà sempre il nostro Duca. E so che sta per continuare ad affascinare il mondo in modi davvero sorprendenti. Quindi, non potrei essere più felice per lui."

Viene quindi spontaneo pensare a un "ritorno di fiamma", dal momento che l'attore è rimasto in così buoni rapporti con Chris Van Dusen. I fan, oltre a chiedersi quando esce la stagione 2 di Bridgerton, si domandano anche se ci sarà la possibilità di rivedere il Diuca, magari per un flashback.

"È tutto molto, molto eccitante e quindi non posso dirti dettagli specifici perché non voglio rovinarlo" ha continuato il creatore della serie Netflix, tenendosi sul vago. "Ma come sapete, nella seconda stagione, seguiremo il viaggio di Anthony Bridgerton. E penso che faremo alcune cose davvero interessanti in questa stagione, per quanto riguarda Daphne e Anthony. Vedremo letteralmente Daphne passare il testimone ad Anthony. E penso che gli spettatori avranno una vera sorpresa quando vedranno cosa ha combinato Anthony."