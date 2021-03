Bridgerton 2, il cast della serie Netflix promette: 'Sarà una stagione entusiasmante'

Nella giornata di mercoledì alcuni dei protagonisti di Bridgerton, una delle maggiori rivelazioni targate Netflix negli ultimi mesi, sono intervenuti a un panel organizzato dalla Screen Actors Guild, per parlare dell'attesissima seconda stagione dello show. Qualcuno aveva pensato, dopo un post di Luke Newton, che le riprese fossero già iniziate.

"I ragazzi sono tornati in città" aveva scritto su Instagram l'interprete di Colin Bridgerton, che durante il panel ha un po' corretto il tiro. "In realtà non abbiamo ancora iniziato... ma ognuno individualmente si sta preparando per la seconda stagione."

Mentre i fan sono curiosi di sapere come proseguirà la storia tra Daphne e il Duca, un altro degli interpreti di Bridgerton, Martins Imhangbe, spiega che la nuova stagione "sembra un mondo nuovo, senza rivelate troppo. Quindi, è emozionante sentirsi come se fossi in un posto nuovo. Sarà una stagione entusiasmante."

Mentre Julian Ovenden promette che "ci saranno molti balli in maschera", Jessica Madsen spiega che i prossimi episodi avranno "una forma molto interessante, seppur rispettosa dei libri". Al di là delle anticipazioni sulla stagione 2 di Bridgerton, gli attori hanno raccontato che non si sarebbero mai aspettati una simile reazione da parte del pubblico. "Penso che abbia portato molta gioia nelle case della gente, soprattutto durante il lockdown" ha continuato Imhangbe.

"Penso che molte persone in tutto il mondo si siano sentite incluse e rappresentate con queste storie" ha aggiunto Kathryn Drysdale, che nello show interpreta Genevieve Delacroix, "in un momento in cui la gente aveva davvero bisogno di sentirsi inclusa."