Bridgerton 2, Charithra Chandran svela il dietro le quinte dei momenti cruciali di Edwina

Per Charithra Chandran, il ruolo della giovane Edwina Sharma nella serie Netflix Bridgerton ha segnato il debutto nell'ambiente delle grandi produzioni televisive. Nelle scorse ore, l'attrice ha parlato dei momenti salienti del suo personaggio, al centro del triangolo amoroso con il visconte Anthony Bridgerton e la sorella Kate.

Scelta dalla regina Carlotta per essere il diamante della nuova stagione di eventi mondani nell'alta società inglese, Edwina Sharma, da nuova arrivata, cattura subito l'attenzione del primogenito Bridgerton, che ha finalmente deciso di trovare la sua viscontessa.

Ma non sarà tutto così semplice, e negli 8 episodi della stagione 2 di Bridgerton, Edwina si troverà ad affrontare alcuni momenti davvero complicati, il cui apice è certamente l'improvviso realizzare che ci siano dei sentimenti tra il suo promesso sposo Anthony e la sorella Kate.

"Per me tutto questo è nuovo, quindi è difficile dividere tutto in compartimenti" ha rivelato Charithra Chandran in un'intervista a TheWrap. "Ricordo che quando stavamo girando il terzo e quarto episodio, passavo molto tempo con Shelley Conn, che interpreta mia madre, e continuavo a ripeterle: 'Mi sento a disagio. Sono davvero insicura. Mi sento in imbarazzo'" ha raccontato l'attrice, aggiungendo che, giunta alle riprese degli ultimi 2 episodi "pensavo: 'Ok, ormai è andata, è fatta, ho finito' e Shelley mi ha detto: 'Cara, hai appena assorbito tutte le emozioni di Edwina, le stai interiorizzando'".

I lettori e le lettrici dei romanzi di Julia Quinn, di certo saranno rimasti sorpresi dalle differenze con il secondo libro dei Bridgerton "Il visconte che mi amava": infatti, a differenza dei libri, nella seconda season della serie Netflix "Edwina è pienamente realizzata nella serie. Ha i suoi desideri e i suoi bisogni e non volevo relegarla a essere un semplice oggetto di scena nella relazione Kate-Anthony. Volevo che avesse i suoi interessi, pensieri e sentimenti”, come ha dichiarato nelle scorse ore lo showrunner Chris Van Dusen.

E in effetti, in questa nuova stagione di Bridgerton la vediamo arrivare al grande passo di fronte all'altare con Anthony Bridgerton, per poi fuggire dopo aver realizzato che i suoi sentimenti non erano affatto ricambiati dal visconte, totalmente rapito dal rapporto di amore e odio con la sorella maggiore di lei, Kate Sharma (interpretata da Simone Ashley).

E' bastato uno sguardo tra Anthony e Kate perché la sorella minore comprendesse di punto in bianco la realtà: "Lei si rende conto che è tutto strano: 'Perché lui guarda mia sorella e non me?'. E' quello l'inizio" ha affermato Chandran. "Poi, quando a Kate cade il bracciale, Edwina vede come si guardano mentre lui lo raccoglie, ricorda la conversazione con Kate e Mary durante il rito dell'episodio 6 e improvvisamente rimette insieme tutti quei momenti che aveva ritenuto strani".

"So che ci saranno persone che penseranno: 'Era così ovvio, come fa Edwina a non accorgersi di nulla?'. Ma nessuno in realtà si aspetterebbe che un proprio familiare possa fare qualcosa per ferirti. E' per questo che Edwina non riconosce la connessione tra Kate e Anthony" prosegue l'attrice.

Chandran ha raccontato anche dei numerosi ciak che sono serviti per girare le scene dell'emotivo confronto tra le due sorelle Sharma, nonché del tentativo di trovare un accordo con Anthony per salvare il matrimonio e la reputazione delle famiglie, fino al confronto a tre con la sorella e l'ex promesso sposo nella chiesa ormai deserta: "E' come se chiudesse quel capitolo, dicendo ai due: 'Ecco come andranno le cose, io ho chiuso e questo non è in discussione'".

"Ciò che è interessante - e spero che il pubblico lo abbia notato anche se è sottile - è che dall'episodio 6 in poi, la voce di Edwina diventa più bassa e l'accento indiano si fa sentire di più, mentre nei primi 5 episodi, quando è con Anthony, la sua voce è più alta e ha un accento più inglese, perché sta mettendo in scena una performance" rivela Chandran.

Per quanto riguarda il futuro, l'attrice ha espresso la speranza che il suo personaggio possa trovare l'amore in futuro: "Volevo che Edwina fosse in grado di capire chi è veramente. Non vedo la fine, ma l'inizio di un percorso di esplorazione di sé stessa".

Chissà se rivedremo Edwina Sharma nelle prossime 2 stagioni di Bridgerton, già confermate da Netflix, nonostante l'annuncio di Chris Van Dusen che lascerà il timone della serie a Jess Brownell, pur rimanendo tra i produttori.