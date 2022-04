Bridgerton 2, chi è stato il personaggio migliore di questa stagione?

Per la specifica fetta di spettatori ancora legata alla Gossip Girl di epoca ottocentesca, la seconda stagione di Bridgerton è arrivata fra grandi clamori. Ma non è la coppia protagonista di questi nuovi episodi, Anthony Bridgerton e Kate Sharma, a prendersi la scena. Il personaggio migliore, infatti, se lo giocano due donne.

È arrivata da pochi giorni la seconda stagione dello show creato dalla Regina delle Serie, la Shonda Rhimes dietro spettacoli di successo e di lunghissima durata come Grey’s Anatomy e Scandal, che già si avvicina la data di uscita di Bridgerton 3. Forse non così ravvicinata, ma ha giovato sicuramente della messa in sviluppo delle prossime due stagioni quando quella attuale doveva ancora uscire. Questo perché i piani della Rhimes prevedono una durata lunghissima e decennale per Bridgerton, il cui numero di stagioni preventivato vi farà impallidire – o gridare di gioia, se siete tra i fan dello show.

Ma prima di pensare al futuro è opportuno rivolgere lo sguardo all’immediato passato, alla stagione appena conclusasi su Netflix e al suo cast ancora più ricco. Protagonista è la storia d’amore impossibile (ovviamente) tra il Visconte Anthony, il maggiore dei fratelli interpretrato da Jonathan Bailey, e la sorella della sua promessa sposa, la Kate Sharma interpretata da Simone Ashley. La loro è una storia molto più sudata, vissuta sul filo del rasoio e che manderà la suspance e l’attrazione a mille. Ma come sempre in queste serie, sono i personaggi secondari a prendersi la scena più di tutti gli altri, regalando guizzi di spirito e irriverenza sullo sfondo della storia principale.

Le competitor al titolo di miglior personaggio sono due donne, entrambe guadagnatesi maggiore spazio fra la prima e la seconda stagione, l’una più dell’altra. La prima è Eloise, una delle sorelle Birdgerton e sicuramente la più restia ai canoni sociali del tempo. Nel salto di stagioni la troviamo più adulta, interpretata dalla nuova versione di Claudia Jessie. Già popolare nella prima stagione, il suo debutto nel primo episodio della seconda è amabile. Tutti vogliono guadagnare il favore della Regina, ma è lei a ottenerlo al suo primo ballo. E questo senza rinunciare alla sua vena sempre controcorrente, da outsider, con le sue critiche sociali e l’irriverenza nei confronti dei potenziali pretendenti.

Ma di fronte a una tale concorrente, ci sentivamo di riservare comunque un secondo posto come ex aequo. A guadagnarselo è Prudence Featherington: secondaria, quasi sommessa nella prima stagione, nella seconda guadagna molto più spazio, quasi centrale, ai fini dello sviluppo. E regala alcuni dei momenti più divertenti di tutta la serie. Dai suoi costumi brillanti alla comicità all’eccitazione per il suo falso fidanzamento, è sicuramente la dimostrazione di quanto si possa ottenere da un personaggio così quando gli si permetta di ritagliarsi maggiore spazio. Trovate qui invece l’intera trakcklist di Birdgerton 2 con i più famosi brani pop riarrangiati come musica classica.