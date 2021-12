Bridgerton 2: come regalo di Natale vi sveliamo la data d'uscita dei nuovi episodi!

Le riprese di Bridgerton 2 sono ufficialmente terminate il mese scorso, e da allora i fan della serie Netflix stanno attendendo notizie in merito alla data della premiere dei prossimi episodi.

Dunque, se siete fan del popolarissimo show firmato Shondaland e divenuto un enorme successo per il servizio di streaming, il nostro regalo di Natale non potrà che farvi piacere: la piattaforma di contenuti on demand Netflix ci ha infatti comunicato che Bridgerton 2 uscirà il 25 marzo 2022. L'annuncio ufficiale da parte del servizio arriva oggi per tutti gli appassionati della serie, con un video promozionale caricato su tutti i canali di Netflix.

Ricordiamo che la seconda stagione di Bridgerton si baserà sul secondo dei romanzi di Julia Quinn, "Il visconte che mi amava", e si concentrerà principalmente sul primogenito dei fratelli Bridgerton, Anthony. Ancora una volta si tornerà nel mondo dell'alta società londinese durante la Reggenza inglese ma la storia si discosterà dalle vicende sentimentali di Daphne Bridgerton, protagonista di una prima stagione incentrata sulla storia d'amore della giovane ragazza con il tormentato duca di Hastings Simon Bassett interpretato da Regé-Jean Page.

L'appuntamento, dunque, è fissato per il prossimo 25 marzo: quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nella sezione dei commenti che trovate qui sotto. Per altri approfondimenti, inoltre, date un'occhiata alle prime immagini di Bridgerton 2.