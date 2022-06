Bridgerton 2, la costumista Sophie Canale commenta i look del matrimonio!

La seconda stagione di Bridgerton ha mantenuto il successo raccolto dallo show con l'arrivo del primo capitolo. Tanti gli elementi che hanno conquistato i fan, dall'ambientazione alle scenografie. Veri protagonisti sono però i bellissimi costumi, curati da Sophie Canale e dal suo team. Ora Canale commenta la scena del matrimonio.

La costumista ha ammesso di essersi trovata di fronte a una sfida molto complessa. Infatti si è ritrovata a dover realizzare un abito da sposa, vestiti per le damigelle, e per tutti gli invitati della chiesa, provando a mantenere lo stile unico di ogni personaggio. E tutto ciò nello stesso tempo che ha avuto a disposizione per assemblare i costumi degli altri momenti dello show.

Canale ha dunque spiegato cosa c'era dietro alle scelte compiute per alcuni capi, in particolare gli abiti degli sposi e da damigella. "Ho creato un disegno [per il vestito di Edwina]. Ho iniziato con il tessuto, che era un pizzo francese, e poi ho lavorato con la taglierina e ho deciso di posizionare alcuni pezzi lungo il tessuto. Volevo davvero che avesse un lungo strascico ma la larghezza del pizzo non era così ampia come volevo. [...] Quindi c'è un pezzo di lavoro all'interno del pizzo in cui hanno aggiunto un intaglio fino in fondo per allungare lo strascico. È stato un lavoro incredibile".

Tuttavia la costumista non ha dimenticato Anthony Bridgerton e i suoi testimoni, i fratelli Benedict e Colin. "Volevo davvero scegliere un velluto che funzionasse con le luci e tutto, soprattutto perché eravamo in un episodio in cui li vedevamo in così tante scene diverse in un solo costume". Canale ha aggiunto di aver dunque scelto principalmente il materiale, per poi dare a tutti i fratelli la stessa cravatta di seta. I panciotti dei tre erano invece tutti rigorosamente nello stesso color crema.

C'è infine la damigella d'onore, Kate Sharma, per la quale è stato realizzato un look color malva/lilla. "All'inizio stavo guardando i colori dei gioielli e anche [la corrispondenza] tonale con sua madre. Sentivo davvero che la loro tavolozza di colori funzionava insieme. E, come damigella d'onore, volevo che avesse un look davvero semplice e pulito", ha detto Canale. E così è stato.

Qual è il vostro look preferito del matrimonio? Fatecelo sapere nei commenti!